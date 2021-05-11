Мужчина взорвал гранату в Крыму при задержании правоохранителями

Симферополь, 11 мая. В крымских соцсетях днем 11 мая появилась информация о происшествии, в ходе которого подозреваемый взорвал гранату. Как выяснилось, на место вызова прибыли сотрудники правоохранительных органов, при попытке задержания подозреваемый мужчина отказался пройти с ними и начал оказывать сопротивление, после чего взорвал гранату.

Как стало известно ФАН от источников в правоохранительных органах, в одном из поселков под Симферополем с утра проходила спецоперация ФСБ.

Pr Scr vk.com / ЗЛОЙ КРЫМЧАНИН

В группах были опубликованы кадры с места ЧП. На них видно, что у одного из домов находятся более пяти силовиков, дверь в одноэтажный дом выбита, окна разбиты, на полу следы крови. Рядом с домом стоит автомобиль с опознавательными знаками ритуальной службы.

Пока официальных комментариев правоохранителей по данному факту нет.