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Крым на майские праздники побил рекорд по числу туристов за весь постсоветский период

Общество
Крым на майские праздники побил рекорд по числу туристов за весь постсоветский период
wikipedia.org  /  Elizabeth11112002 / CC BY-SA 4.0

В прошедшие майские праздники Крым принял рекордное количество туристов за весь постсоветский период, об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Согласно данным Министерства культуры и туризма РК, с 29 апреля по 10 мая на полуострове отдохнули 520 тысяч человек, что на 72% выше уровня 2019 года. Также вырос поток автотуристов — в этом году он на 19% выше прошлогоднего.

На майские праздники Крым побил рекорд за весь постсоветский период
Федеральное агентство новостей  / 

Гостей принимали около 700 официально зарегистрированных курортных комплексов и отелей, средняя загрузка которых составила 70%, а в отдельных регионах даже превысила 80–85%. Пятизвездочные отели полуострова были загружены на 95%, четырехзвездочные — на 90%, а трехзвездочные — более чем на 75%.

«Усиленное внимание уделяется безопасности отдыха. Продолжается вакцинация работников санаторно-курортной отрасли, профильным ведомством проводятся мониторинговые рейды по соблюдению объектами туристической сферы требований Роспотребнадзора», — сообщает Аксенов.

Особый интерес туристы проявили к Ялтинскому горно-лесному заповеднику — его посетил 3451 человек, отдав предпочтение таким маршрутам и локациям, как «Экологическое кольцо», зубцы Ай-Петри и водопад Учан-Су.

Напомним, ранее ФАН писал о еще одной местной достопримечательности, которая стоит внимания туристов — ялтинской глицинии, которой на полуострове даже посвящен фестиваль «Дни любования глицинией».

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