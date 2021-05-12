ФАН разобрался в ситуации с вырубкой деревьев на Ай-Петри ради стройки новой дороги

В период майских выходных в социальных сетях Крыма появились сообщения о массовой вырубке деревьев в Ялтинском горно-лесном заповеднике недалеко от Ай-Петри для строительства дороги. Схожие сообщения появлялись в социальных сетях и в новогодние праздники, но тогда, по версии авторов, деревья рубились не для строительства дороги, а якобы для продажи на елочных рынках республики.

Так, в нынешней ситуации автор в одной из местных групп сообщает, что «в самом центре заповедника под прикрытием газопровода строят целое шоссе». Далее автор рассказывает распространяемые кем-то слухи, что теперь тут будет идти застройка: виллы, дачи, базы... «Ай-Петри будет горной Рублевкой в Крыму».

Руководство ФГБУ «Заповедный Крым», под контролем которого находится Ялтинский заповедник, сообщило в комментарии ФАН, что вырубка на территории заповедника действительно осуществлялась. Она необходима для строительства нового газопровода по линии Ялта — Форос — Севастополь. Новая магистраль должна решить проблемы обеспечения голубым топливом жителей Севастополя и Южного берега Крыма.

Руководство ФГБУ «Заповедный Крым» официально опровергло информацию о строительстве дороги на территории заповедника.

«Строительство газопровода ведется в коридоре, вырезанном из заповедника. Работы ведутся в рамках Федеральной целевой программы благоустройства Республики Крым», — сообщил директор ФГБУ «Заповедный Крым» Андрей Бородин.

Он также подчеркнул важность этого объекта для развития инфраструктуры полуострова, особенно для газификации населенных пунктов.

Напомним, что по состоянию на декабрь 2020 года газификация крымского полуострова составила 74,7%, тогда как аналогичный показатель в Краснодарском крае превысил отметку в 83,2%.