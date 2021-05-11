После трагедии в Казани в Севастополе займутся проверкой безопасности школ и больниц

Севастополь, 11 мая. Чиновники города-героя почтили минутой молчания память погибших в казанской гимназии, начав с этого аппаратное совещание правительства Севастополя. После этого поднялся вопрос о проверке систем безопасности во всех социальных учреждениях города.

«Я прошу еще раз организовать проверку по всем нашим объектам, актуализировать информацию. Это касается не только объектов образования, но и всей социальной сферы — здравоохранения, объектов культуры», — заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Это решение поддержал начальник отдела комплексной безопасности департамента образования и науки Севастополя Евгений Шумилов. По его словам, образовательные учреждения Севастополя и так всегда находятся в повышенной готовности, но с учетом произошедшего будут все равно проверены системы безопасности, их исправность, а также усилен контроль за состоянием территорий.

Губернатор Севастополя подчеркнул, что не считает выбор даты для нападения на гимназию случайным.

«Это происходит после праздника великого, в Родительский день. Не исключено, что это может быть неслучайная история. Давать оценки — это не наша компетенция», — добавил он.

Напомним, во вторник, 11 мая, в школе №175 города Казани неизвестный устроил стрельбу из зарегистрированного огнестрельного оружия, при которой погибли семеро школьников и один учитель. Ранее ФАН сообщал, что Крым разделяет скорбь Казани, помня о трагедии в Керчи, произошедшей в 2018 году.