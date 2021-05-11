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Стали известны доходы главы Крыма Аксенова и его жены за 2020 год

Общество
Стали известны доходы главы Крыма Аксенова и его жены за 2020 год
Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым  / 

Симферополь, 11 мая. Доходы главы Республики Крым сократились почти на миллион рублей. Об этом стало известно из декларации, опубликованной на сайте совета министров РК.

Согласно документу, в 2020 году Сергей Аксенов заработал 3,4 млн рублей. В 2019 его заработок составил 4,34 млн рублей. За ним по-прежнему не числится какой-либо недвижимости или транспортного средства.

Доход жены главы Крыма увеличился — в 2019 году Елена Аксенова заработала 14,3 млн рублей. В 2020 — 23,4 млн рублей, что на 8,5 млн рублей больше. В ее собственности находится восемь нежилых помещений и одно нежилое здание общей площадью в 759,9 квадратных метра и легковой автомобиль BMW 750 LI XDrive.

Стали известны доходы главы Крыма и его жены за 2020 год
Pr scr glava.rk.gov.ru  / 
В совместном пользовании семьи находится земельный участок площадью 607 квадратных метров и жилой дом площадью 577,5 квадратных метра.

Доходы парламентариев крымского государственного совета в разы превышают заработок четы Аксеновых. Так, допустим, уже второй год подряд заместитель председателя комитета госсовета Крыма по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Шабельникова — самый богатый депутат парламента РК. В 2020 она заработала более 160 млн рублей, а в 2019 году — порядка 140 млн рублей.

Ранее ФАН сообщал, что Сергей Аксенов напомнил президенту Украины о его недвижимости в Крыму и предположил, что на ее территории могла бы состояться встреча Зеленского и Путина.

крым аксенов доходы
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