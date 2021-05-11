Стали известны доходы главы Крыма Аксенова и его жены за 2020 год

Симферополь, 11 мая. Доходы главы Республики Крым сократились почти на миллион рублей. Об этом стало известно из декларации, опубликованной на сайте совета министров РК.

Согласно документу, в 2020 году Сергей Аксенов заработал 3,4 млн рублей. В 2019 его заработок составил 4,34 млн рублей. За ним по-прежнему не числится какой-либо недвижимости или транспортного средства.

Доход жены главы Крыма увеличился — в 2019 году Елена Аксенова заработала 14,3 млн рублей. В 2020 — 23,4 млн рублей, что на 8,5 млн рублей больше. В ее собственности находится восемь нежилых помещений и одно нежилое здание общей площадью в 759,9 квадратных метра и легковой автомобиль BMW 750 LI XDrive.

Pr scr glava.rk.gov.ru /

В совместном пользовании семьи находится земельный участок площадью 607 квадратных метров и жилой дом площадью 577,5 квадратных метра.

Доходы парламентариев крымского государственного совета в разы превышают заработок четы Аксеновых. Так, допустим, уже второй год подряд заместитель председателя комитета госсовета Крыма по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Шабельникова — самый богатый депутат парламента РК. В 2020 она заработала более 160 млн рублей, а в 2019 году — порядка 140 млн рублей.

Ранее ФАН сообщал, что Сергей Аксенов напомнил президенту Украины о его недвижимости в Крыму и предположил, что на ее территории могла бы состояться встреча Зеленского и Путина.