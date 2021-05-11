Крым разделяет боль и скорбь Казани, помня о трагедии 2018 года в Керчи

Симферополь, 11 мая. В крымских образовательных учреждениях усилят меры безопасности после стрельбы в казанской школе, при которой погибло восемь человек, об этом заявили в Министерстве образования Крыма.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов выразил свои соболезнования в связи с трагедией.

«Потрясен известием о страшной трагедии в школе в Казани. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Крымчане разделяют боль и скорбь народа Татарстана», — рассказал Сергей Аксенов.

В Сети крымчане, узнав о страшной трагедии в Казани, сразу вспомнили о подобном случае в Керчи, произошедшем несколько лет назад. И правда, для Крыма боль Казани очень понятна и близка — в 2018 году 18-летний студент устроил стрельбу в Керченском политехническом колледже. Трагедия унесла жизни 21 человека, включая самого преступника — пяти работников колледжа и 15 студентов. Ранения получили еще 67 человек. Спустя год, несмотря на длительное лечение, ушла из жизни еще одна из пострадавших.

За несколько месяцев до трагедии Владислав Р. прошел курс занятий по обращению с оружием. Легально купил помповое ружье и получил на него разрешение, при подготовке к расстрелу купил 150 патронов с картечью.

17 октября 2018 года он проник на территорию колледжа через забор и позже — через запасной вход. С собой пронес охотничье ружье, также самодельное взрывное устройство, которое он начинил шайбами, гвоздями и другими металлическими предметами.

В 11:40, когда началась перемена, бомба сдетонировала, сам студент пошел на второй этаж колледжа и открыл огонь по студентам в его зоне видимости. Затем парень зашел в библиотеку колледжа и пустил себе пулю в голову.

Ранее ФАН сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы в школе в Казани.