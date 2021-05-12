Туристы рассказали, что их больше всего удивило во время первой поездки в Крым

Длительные выходные уже закончились, и большинство россиян уже вернулись на свои рабочие места. Примечательно, что в этом году на майские праздники Крым и Севастополь посетили как никогда много туристов из разных уголков России, но больше всего, конечно, москвичей и жителей Санкт-Петербурга.

Корреспондент ФАН поговорил с туристами, которые, как оказалось, посетили Крым впервые в этом году. Мария и Александр приехали на курорт из Москвы, остановились в Ялте, однако в городе долго не сидели — много путешествовали. Они поделились своими впечатлениями от отдыха на полуострове.

«Первое впечатление на нас, безусловно, произвел аэропорт в Симферополе. Он большой, современный, и еда там гораздо дешевле и вкуснее, нежели в Москве. В Ялту мы поехали на такси, потому что прилет был относительно поздним, заплатили 2500 рублей. Уже в дороге мы почувствовали все прелести крымского воздуха, его свежесть, не знаю, как это описать. Но самый прикольный запах был в хвойном лесу, когда за несколько дней до этого был дождь и потом теплая погода. Это вообще что-то с чем-то, всем рекомендую пойти погулять в крымские леса, но лучше с экскурсией, чтобы не потеряться. Горы тут, конечно, думаю, не оставят никого равнодушными, особенно если ты их толком никогда не видел, как мы», — отметил Александр.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Кухарева

По его словам, они арендовали авто, за счет чего посетили много интересных мест и городов, однако в самой Ялте днем передвигаться достаточно сложно, а еще мало мест для парковок, из-за чего им часто приходилось оставлять автомобиль не всегда в том месте, где изначально планировалось.

«Мы проехали на автомобиле большую часть побережья Крыма — от Евпатории до Феодосии — примерно за неделю. Много где побывали. Иногда были проблемы с жильем, жили в основном у частников, но один раз пришлось ночевать в машине. Крым очень богат на различные интересные места, что меня даже удивило. На Ай-Петри вообще невероятный вид открывается, и продаются разные интересные сувениры. Еще здесь очень вкусные местные продукты, в особенности молочка, хлеб, фрукты, овощи, шашлыки из баранины и барабуля. Всем рекомендую попробовать. В целом, у меня впечатления только позитивные, люди отзывчивые, но цены на жилье и продукты, как мне кажется, немного высокие. Еще могу сказать, что никакой Украиной тут и не пахнет, как некоторые пишут иногда в комментариях», — констатировал собеседник издания.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Также по поводу первой поездки в Крым высказалась Мария, жена Александра. Она отметила, что успела сделать много красивых фотографий и видео, а также попробовать чебуреки, которые до этого она никогда не ела.

«В Крыму очень красиво, а еще здесь очень вкусно кормят, как-то чувствуется натуральность продуктов. А какие виды здесь, особенно когда едешь в Севастополь: море, солнце, цветущие деревья и горы. Это незабываемо, честно. В Ялте тоже очень понравилось, не ожидала, что людей будет так много. Я думаю, что мы еще приедем в Крым, но уже летом, когда можно будет купаться в море и загорать», — сказала она.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, как Крым и Севастополь отпраздновали День Победы.