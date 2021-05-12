Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
12 мая 08:37
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:35
Происшествия
Суд выберет меру пресечения для напавшего на школу в Казани
08:30
Общество
Собянин вручил столичным медикам премии Москвы за 2020 год
08:28
Общество
Названы самые дорогие авиа- и железнодорожные билеты на майские праздники
08:27
Общество
Володин заявил о возможных ограничениях на использование пальмового масла в РФ
08:24
Политика
Политики США раскритиковали Байдена из-за палестино-израильского конфликта
08:24
Политика
МИД перечислил страны, из которых совершались кибератаки на Россию
08:24
Общество
Они спасли нас от немцев: французы обсудили Парад Победы в Москве
08:17
Экономика
Российским нефтяникам рекомендовали нарастить запасы авиакеросина
08:16
Технологии
Композитор Ханс Циммер создал звук мотора для нового электрокара от BMW
08:07
Происшествия
Похороны жертв стрельбы в школе в Казани состоятся 12 мая
08:04
Политика
Китай угрожает Швеции ответными санкциями за запрет Huawei
08:04
Технологии
«Робот-Леонов» выйдет в открытый космос в 2023 году
08:02
Шоу-бизнес
Блогер Софья Стужук откровенно рассказала о жизни после смерти мужа
08:01
Общество
Началось тестирование по использованию онлайн-голосования на выборах
08:00
Политика
Политолог Кот предупредил Украину о стремлении Польши захватить Галичину
08:00
Весь мир
Почти вся Индия закрыта на карантин, Нарендра Моди теряет доверие народа
07:57
Общество
Ответственность за небрежное хранение оружия предложили ужесточить в России
07:37
Происшествия
Велосипедистка пострадала под колесами иномарки в центре Петербурга
07:36
Шоу-бизнес
В киновселенной Марвел могут появиться персонажи из греческой мифологии
07:27
Общество
Рейс Екатеринбург — Сочи задержали на семь часов из-за поломки самолета
Все новости

Туристы рассказали, что их больше всего удивило во время первой поездки в Крым

Общество
Туристы рассказали, что их больше всего удивило во время первой поездки в Крым
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Длительные выходные уже закончились, и большинство россиян уже вернулись на свои рабочие места. Примечательно, что в этом году на майские праздники Крым и Севастополь посетили как никогда много туристов из разных уголков России, но больше всего, конечно, москвичей и жителей Санкт-Петербурга.

Корреспондент ФАН поговорил с туристами, которые, как оказалось, посетили Крым впервые в этом году. Мария и Александр приехали на курорт из Москвы, остановились в Ялте, однако в городе долго не сидели — много путешествовали. Они поделились своими впечатлениями от отдыха на полуострове.

«Первое впечатление на нас, безусловно, произвел аэропорт в Симферополе. Он большой, современный, и еда там гораздо дешевле и вкуснее, нежели в Москве. В Ялту мы поехали на такси, потому что прилет был относительно поздним, заплатили 2500 рублей. Уже в дороге мы почувствовали все прелести крымского воздуха, его свежесть, не знаю, как это описать.

Но самый прикольный запах был в хвойном лесу, когда за несколько дней до этого был дождь и потом теплая погода. Это вообще что-то с чем-то, всем рекомендую пойти погулять в крымские леса, но лучше с экскурсией, чтобы не потеряться. Горы тут, конечно, думаю, не оставят никого равнодушными, особенно если ты их толком никогда не видел, как мы», — отметил Александр.

Туристы рассказали, что их больше всего удивило во время первой поездки в Крым
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Кухарева

По его словам, они арендовали авто, за счет чего посетили много интересных мест и городов, однако в самой Ялте днем передвигаться достаточно сложно, а еще мало мест для парковок, из-за чего им часто приходилось оставлять автомобиль не всегда в том месте, где изначально планировалось.

«Мы проехали на автомобиле большую часть побережья Крыма — от Евпатории до Феодосии — примерно за неделю. Много где побывали. Иногда были проблемы с жильем, жили в основном у частников, но один раз пришлось ночевать в машине.

Крым очень богат на различные интересные места, что меня даже удивило. На Ай-Петри вообще невероятный вид открывается, и продаются разные интересные сувениры.

Еще здесь очень вкусные местные продукты, в особенности молочка, хлеб, фрукты, овощи, шашлыки из баранины и барабуля. Всем рекомендую попробовать. В целом, у меня впечатления только позитивные, люди отзывчивые, но цены на жилье и продукты, как мне кажется, немного высокие. Еще могу сказать, что никакой Украиной тут и не пахнет, как некоторые пишут иногда в комментариях», — констатировал собеседник издания.

Туристы рассказали, что их больше всего удивило во время первой поездки в Крым
Федеральное агентство новостей  / Сергей Воробьев

Также по поводу первой поездки в Крым высказалась Мария, жена Александра. Она отметила, что успела сделать много красивых фотографий и видео, а также попробовать чебуреки, которые до этого она никогда не ела.

«В Крыму очень красиво, а еще здесь очень вкусно кормят, как-то чувствуется натуральность продуктов. А какие виды здесь, особенно когда едешь в Севастополь: море, солнце, цветущие деревья и горы. Это незабываемо, честно. В Ялте тоже очень понравилось, не ожидала, что людей будет так много. Я думаю, что мы еще приедем в Крым, но уже летом, когда можно будет купаться в море и загорать», — сказала она.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, как Крым и Севастополь отпраздновали День Победы.

россия крым отдых
Комментировать
Самое популярное
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 226729 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Общество 195167 10 мая 2021
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Происшествия 120244 11 мая 2021
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Политика 102780 10 мая 2021
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Польские эксперты назвали выступление Путина на параде Победы международным посланием
Политика 95174 10 мая 2021
Польские эксперты назвали выступление Путина на параде Победы международным посланием
Все новости / Общество / Туристы рассказали, что их больше всего удивило во время первой поездки в Крым
Рейтинг@Mail.ru