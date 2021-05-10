Жители Краснодара рассказали, почему решили ехать на майские в Крым

На парад Победы 9 мая в крымские города съезжаются гости не только из других городов республики, но и с материковой части России. Корреспондент ФАН пообщался с гостями торжественного мероприятия в Керчи и выяснил, что же тянет наших соотечественников праздновать День Победы именно в Крыму.

Военный парад в Керчи в честь празднования 76-й годовщины победы над нацистской Германией собрал не только жителей города-героя, но и гостей из разных городов России. Потомки героев войны, предки которых сражались и умирали ради победы над нацизмом, в этот день приехали сюда, чтобы почтить их память и рассказать своим детям о героизме прадедов, отдавших свои жизни в борьбе с угрозой для всего человечества.

Истории у людей — самые разные. Кто-то родился и вырос в Керчи, пронеся память и традиции своих предков через поколения. У кого-то здесь сражались и умирали родичи. Но всех объединяет одно ― гордость за своих предков и любовь к Отечеству.

Для детей же День Победы в Керчи стал настоящим праздником, полным радости и веселья: в ходе выставки современной военной техники под чутким присмотром бойцов Российской армии подрастающему поколению дали возможность поближе познакомиться с достижениями нашей оборонной промышленности.

Можно с уверенностью сказать, что этот День Победы останется в памяти молодых россиян на долгие годы. И, возможно, будет одним из самых ярких и приятных детский впечатлений.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Ранее ФАН рассказывал о впечатлениях жителей крымской столицы от прошедших 9 мая торжественных мероприятий.