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Севастополь нетуристический: жилые застройки съедают уникальные земли в городе-герое

Общество
Севастополь нетуристический: жилые застройки съедают уникальные земли в городе-герое
Всеволод Радченко  / 

В поисках красивых и интересных фотографий для соцсетей севастопольцы и гости города массово едут в раскрученные и популярные места ― на набережную и в центр Севастополя, в Херсонес, Фиолент, Балаклаву. Там их взору предстают красивые, но широко распространенные виды и ракурсы. Мало кто проникает за пределы фасадной первой линии ― в тихие переулки и внутренние дворы старого города, а тем более — в глухой частный сектор. Многим это, в принципе, без надобности, так как времени не всегда много, и остается довольствоваться близкими по расположению и красивыми видами с Памятником затопленным кораблям и пляжем «Баунти».

Однако людям, интересующимся городом, его историей, людьми, духом и атмосферой, лучше исследовать малоизвестные и полудикие территории. ФАН рассказывает об одном из таких мест.

Севастополь нетуристический: жилые застройки съедают уникальные земли в городе-герое
Всеволод Радченко  / 

Многие знают или подмечают, что Севастополь состоит из горок, холмов и балок. Но турист, как правило, видит уличные подъемы, спуски и лестницы в плотной городской застройке. Для того чтобы лучше представить себе изначальные исторические пейзажи севастопольской земли до их хозяйственного освоения людьми, стоит отправиться в небольшой двух-трехчасовой поход по Делагардовой и Сарандинакиной балкам.

Свое название они получили в первой половине XIX века по именам хозяев первых располагавшихся здесь хуторов ― офицеров Черноморского флота Бертье-Делагардова и капитан-командора Евстафия Павловича Сарандинаки.

Севастополь нетуристический: жилые застройки съедают уникальные земли в городе-герое
Всеволод Радченко  / 
Эта местность примыкает к центру Севастополя, а конкретно к Южной бухте, и разделяет два района ― Нахимовский и Ленинский. Нижняя часть балок серьезно колонизирована человеком и застроена садовыми товариществами и гаражными кооперативами, устье Сарандинакиной балки и вовсе представляет промзону ― железнодорожный вокзал с отстойниками для вагонов, бывшие пивзавод и хлебокомбинат с элеватором. Однако верхняя часть балок преимущественно сохранила нетронутый, первозданный вид.

Зеленые холмы и ущелья с многочисленными вкраплениями скал и пещер позволяют при наличии развитой фантазии представить себе этот ландшафт, например, в период основания города в конце XVIII века и исследования русскими военными первопроходцами примыкающих к бухтам территорий. А зная о том, что балки подходили прямиком к британскому сектору осады и Зеленой (ныне Красной) горке, на которой располагались британские артиллерийские батареи, обстреливающие наши 3-й и 4-й бастионы, можно увидеть и группирующихся в складках этой местности солдат в красных мундирах. Только деревьев, возможно, было побольше: во время Крымской войны союзные войска вырубили на хозяйственные нужды практически весь дефицитный лес в окрестностях Севастополя.

Еще одна уникальная особенность этих мест ― и это хорошо видно на примере Сарандинакиной балки ― возможность наглядно увидеть резкий контраст между природой и цивилизацией.

Затопившие балку и нависшие над ней гаражи добавляют пейзажу гротеска и фатализма. Город неминуемо победит, так как земли в нем мало, а людей все больше, и он будет застраиваться сильнее и сильнее. И, пока каменные джунгли не поглотили полностью остатки природы, спешите увидеть севастопольский ландшафт таким, каким его видели предки.

крым севастополь застройка
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