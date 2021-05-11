Морская вода в Крыму прогреется к июню: топ-3 самых красивых пляжей полуострова

В этом году весна в Крыму выдалась аномально холодной и удивляла отрицательными температурами и снегом даже в апреле. Поэтому ожидаемо, что и вода у берегов полуострова пока недостаточно комфортна для купания.

По данным сервиса WatSen, составляющего карту теплой воды, опираясь на электронные сенсоры, прикрепленные к буям, на сегодняшний день вода прогрелась максимум до +14°С в Ялте, Партените и на Форосе. В Алупке, Евпатории и Феодосии температура воды поднялась до +13°С, а в Балаклаве и Судаке ― всего до +11°С.

В целом, при нынешних показателях и прогнозе погоды можно говорить о том, что примерно через две-три недели вода сможет прогреться до +18°С, однако это также зависит и от направления и скорости ветра, который вполне может унести от берега уже прогревшуюся воду.

Однако даже при таких низких температурах в море уже можно встретить купающихся.

«Лично я сезон открыла. Кайф. Я быстро забыла, что вода еще холодная, и ветерок тоже был не самый приятный», ― пишет в Сети Рита.

А пока водичка прогревается, ФАН расскажет о лучших пляжах Крыма.

Prt Scr youtube.com / НЕСКУЧНЫЙ КРЫМ

«Побережье тысячи бухт», или Генеральские пляжи под Керчью

Широкие песчаные пляжи здесь растянуты почти на 30 километров, вход в воду — пологий и ровный, а вода — чистая и теплая. Но главная особенность этих мест ― в природном разделении пляжа, благодаря которому компания туристов может уединиться, заняв одну из бухт. Здесь также можно найти скалы, гроты и даже арки, порой создающие невероятный пейзаж. Это место также называют «русским Таиландом».

wikipedia.org / Юровский Александр / CC BY-SA 4.0

Яшмовый пляж в Севастополе

Песчано-галечный пляж длиной 450 метров привлекает туристов своей недоступностью ― чтобы попасть к нему, нужно преодолеть более 800 ступеней «тропы здоровья», и это служит своего рода вызовом. К тому же виды с лестницы открываются восхитительные. Также в составе гальки встречаются вкрапления полудрагоценной породы, поэтому очень часто туристы с увлечением ищут интересные камушки.

Prt Scr youtube.com / Simpletrip Блог о путешествиях

Золотой пляж в Феодосии

Широкий песчаный пляж протяженностью шесть километров привлекает туристов удобным входом в воду и развитой инфраструктурой ― здесь можно взять напрокат лежаки, укрыться под навесами, перекусить в кафе и поучаствовать в разного рода пляжных развлечениях.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что в Коктебеле во время летнего отпуска можно найти занятие на любой вкус.