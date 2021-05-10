Следственный комитет выяснил, кто напал с ножом на подростка в Симферополе

Симферополь, 10 мая. В крымском управлении Следственного комитета сообщили подробности нападения на 15-летнего подростка в столице республики.

На днях в некоторых группах в социальных сетях, специализирующихся на происшествиях, появилась информация о нанесении ножевых ранений 15-летнему подростку в одном из дворов Симферополя. Отец пострадавшего сообщил, что на его сына якобы напали трое мужчин вечером, 8 мая.

Следственный комитет России по Республике Крым прокомментировал данную ситуацию, так по соцсетям уже начала разноситься дезинформация.

«В настоящее время обстоятельства и участники инцидента установлены. Речь идет о бытовом происшествии между одноклассниками. Пострадавший юноша идет на поправку, его жизни и здоровью ничего не угрожает», — сообщили ФАН в Следкоме.

Другие подробности происшествия пока неизвестны. Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Крыму мужчина напал с пистолетом на водителя.