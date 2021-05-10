Турист рассказал правду о том, как было в Крыму при Украине и что изменилось в России

Крым всегда был и будет популярным туристическим местом, потому что республика является одним из лучших направлений для отдыха, особенно семейного. Многие россияне целыми поколениями ездят отдыхать на полуостров, кого-то родители отправляли сюда еще в советское время в детские летние лагеря, кто-то ездил на спортивные соревнования.

Большинство людей, которые едут на отдых в Крым, когда-то уже бывали в регионе, поэтому они знают, как менялся полуостров на протяжении десятилетий. На эту тему корреспондент ФАН поговорил с жителем Нижнего Новгорода Александром, который впервые посетил полуостров в десять лет, когда его отправили в знаменитый детский лагерь «Артек».

«Сегодня мне уже почти 45 лет, и уже мои дети ездят сюда в детские лагеря. Для меня Крым стал вторым домом, потому что здесь всегда тепло и уютно. За всю свою жизнь я, наверное, побывал здесь раз 35, потому что тут живет моя бабушка, и мы часто ездим к ней в гости. В связи с этим могу ответственно заявить, что Крым изменился, естественно, в лучшую сторону после 2014 года, когда он вернулся в состав России. Мы часто с бабушкой обсуждаем эту тему, и она тоже согласна с этим мнением, а ей в этом вопросе можно доверять, поскольку она прожила здесь всю жизнь», — подчеркнул собеседник издания.

Он отметил, что после развала Советского Союза, когда в Крыму начала всем заправлять Украина, вся инфраструктура, кроме Севастополя и Черноморского флота, а также многочисленные санатории начали приходить в упадок. Десятилетиями ничего не ремонтировалось и не строилось, была откровенная разруха.

«При Украине здесь никто и никогда не надеялся на государство или какую-то помощь, каждый буквально выживал как мог, поэтому тут и появилось такое количество самостроев. Благо, тогда цены на продукты были не такие высокие, как сейчас, поэтому с голоду, как говорится, никто не умирал. Сегодня же цены в Крыму, как мне кажется, немного завышенные, ведь даже если сравнивать с Москвой, то в столице все будет на порядок дешевле, не считая некоторых товаров и местной продукции. Во всем остальном при России стало лучше: больше зарплаты и пенсии, начали строиться школы, детские сады, больницы, а главное — дороги. «Таврида» для Крыма стала настоящим спасением, потому что без нее тут летом были постоянные пробки, и теперь добираться в другие города стало не только быстро, но и приятно», — заявил Александр.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

По его словам, в Крыму при Украине реально начали что-то делать при президентстве Виктора Януковича — тогда отремонтировали часть трассы Симферополь — Ялта и Ялта — Севастополь, что в те времена было неописуемой роскошью для местных жителей.

«Дороги для Крыма — это очень больная тема, потому что здесь они как будто бы всегда были убитыми, разрушенными, по ним было страшно ездить, даже в городах. При России же наконец-то начали решать эту проблему, причем массово. Думаю, что с такими темпами через пять-семь лет тут везде будут целые дороги. Что было хорошего при Украине? Судя по рассказам знакомых и бабушки — относительное беззаконие, если это вообще можно назвать хорошим. За счет этого многие люди смогли построиться и сдавать жилье, что позволило им зарабатывать за сезон. Еще были очень вкусные продукты, особенно арбузы из Херсона, которые стоили копейки. Больше таких вкусных арбузов я тут не встречал, и вкус продуктов стал каким-то другим, не знаю, с чем это может быть связано. Из Турции фрукты везут не самые вкусные», — констатировал он.

Вместе с тем Александр заявил, что в Крыму за семь лет при России было построено в несколько раз больше, нежели за время, пока полуостров находился в составе Украины. По его словам, об этом можно поговорить с любым местным жителем, и он скажет то же самое на этот счет.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что побывавшая в Крыму россиянка развеяла популярные заблуждения о полуострове.