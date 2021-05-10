Симферопольцы в восторге от выставки военной техники в центре города в честь 9 Мая

Симферополь, 9 мая. В Симферополе прошла выставка военной техники. С утра 9 мая посетители Гагаринского парка смогли ознакомиться с интереснейшими образцами бронированных машин и оружием, передает корреспондент ФАН.

На всеобщее обозрение было представлено более десяти единиц боевой техники, среди которых — бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А, «Тайфун», БМ-21 «Град», 120-мм миномет 2С12А «Сани» и ремонтно-эвакуационная колесница легкая РЭМ-КЛ.

Мероприятие вызвало ажиотаж у жителей и гостей города — многие пришли в этот день в парк специально, чтобы ознакомиться с экспонатами.

«Мы, к сожалению, не смогли попасть на парад, смотрели по телевизору, но сюда приехали специально. Выставка очень красивая, впечатляет. Для нашей семьи День Победы — один из трех главных праздников — наравне с Рождеством и Пасхой», — делится с корреспондентом ФАН семья Федоровых.

Детишки смогли изучить технику максимально близко — им разрешили забираться на машины и пушки. Взрослые наблюдали за их игрой, фотографировали, изучали информационные стенды.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

«Сегодня — самый главный праздник, самый главный день в нашей истории, который мы всегда отмечаем. Я пришла сюда с двумя внуками, мы были на параде, а сейчас приехали сюда. Дети знакомятся с военной техникой, а я всех поздравляю с праздником. Будьте здоровы!» — пожелала Светлана Гранкина.

Также у арт-объекта «Три грации» представлены тематическая фотовыставка и информационный стенд «Стена памяти».

Ранее ФАН опубликовал первые фото с военного парада в Симферополе, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.