Эскадра из 80 парусников вышла в море в Севастополе в День Победы

Севастополь, 9 мая. Военный парад в городе-герое Севастополе в честь 76-летия Победы завершился, после него стартовала морская акция «Эскадра памяти».

Удивительное зрелище развернулось в Севастопольской бухте: парусные яхты совершили торжественный выход во главе с фрегатом «Херсонес». В море вышли круизные и спортивные яхты, швертботы и другие парусники.

На борту каждого из участвующих яхт было указано название кораблей, теплоходов, подводных лодок, катеров, павших в боях в Великой Отечественной войне. Были среди них эскадренный миноносец «Дзержинский» и лидер эсминцев «Ташкент». С катера командующего Черноморским флотом на воду спустили венок в память о моряках-черноморцах, стойко защищавших Севастополь в военные годы.

Выход «Херсонеса» из бухты сопровождался выстрелами из пушек времен еще первой обороны Севастополя — 1954–1955 гг. Стреляли из пушки, установленной на Константиновской батарее. Несмотря на почти штормовой ветер, парусникам удалось держать строгую линию парада и выполнять сложные маневры.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

Отметим, провести «Бессмертный полк на воде» предложили в прошлом году во время празднования Дня Военно-морского флота.

Ранее ФАН рассказывал, как в городе Севастополе прошел парад Победы, какая советская техника была представлена и кто в этом году возглавил шествие механизированной колонны.