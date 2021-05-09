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Как Ялта отметила 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

Общество
Как Ялта отметила 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
Федеральное агентство новостей  / 

Ялта, 9 мая. Жители и гости Ялты сегодня вместе со всем миром отмечают 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В честь праздника в городе организованы торжественные мероприятия.

Самое главное действие происходит на Холме Славы, где находится Вечный огонь — с самого утра люди возлагают цветы к памятнику, тем самым отдавая дань уважения павшим героям, которые защищали Родину, передает корреспондент ФАН. Людей очень много: видно, что ялтинцы чтят память о Великой Победе предков.

Участие в мероприятии приняли ветераны, которые смогли в своем почтенном возрасте приехать на празднование Дня Победы. Власти Ялты и горожане поздравили ветеранов с 9 Мая. У многих в этот день выступали слезы на глазах, потому что все понимают, какой вклад в Победу внесли эти великие люди.

«Война затронула каждую семью, ведь у всех есть родственники, которые участвовали в борьбе против фашизма. Мы живем с мирным небом над головой благодаря им — настоящим героям. Я очень хочу, чтобы о ветеранах помнили всегда, а не только в праздничные дни.

Сегодня здесь собралось очень много молодежи, причем по собственной инициативе. Радует, что растет такое прекрасное поколение. Всех с праздником Великой Победы!» — поделилась с ФАН местная жительница Лидия Ивановна.

Как Ялта отметила 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Вместе с тем вблизи мемориального комплекса были организованы полевая кухня и концерт, на котором выступили ялтинские коллективы и исполнили военные песни. Кроме того, с набережной Ялты в этот день можно было бесплатно подняться на Холм Славы по канатной дороге, а затем спуститься таким же образом. По окончании основных мероприятий таксисты-волонтеры бесплатно развозили ветеранов по домам.

Ранее ФАН сообщал, что люди вышли на улицы с портретами дедов в Севастополе, несмотря на отмену «Бессмертного полка».

великая отечественная война крым победа ялта 9 мая
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