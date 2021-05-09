Как Т-34 шел по Севастополю: появилось видео с парада Победы в городе-герое

Севастополь, 9 мая. В Севастополе состоялся парад в честь Дня Победы. Колонны традиционно прошли по улице Ленина и проспекту Нахимова, более 2 тыс. военнослужащих, кадетов, юнармейцев приняли участие в парадном шествии.

Механизированное шествие военной техники возглавил легендарный танк Т-34, который прошел по городским улицам уже в четвертый раз, после того как военнослужащие автобронетанковой службы Черноморского флота РФ поставили его на гусеницы.

После завершения парада Победы удивительное зрелище развернулось в Севастопольской бухте: парусные яхты совершили торжественный выход во главе с фрегатом «Херсонес». В море вышли круизные и спортивные яхты, швертботы и другие парусники.

Далее неподалеку гостей и участников праздничного парада угощали настоящей солдатской кашей. Для них на полевой кухне приготовили более 100 литров каши.

Для Севастополя 9 Мая ― всегда двойной праздник. Именно 9 мая 1944 года — ровно за год до падения войск немецко-фашистских захватчиков — город был освобожден от немцев. Спустя восемь месяцев осады, кровопролитных боев, немыслимых лишений и разрушений фашистскую заразу прогнали с севастопольской земли. День Победы для города-героя отмечен двойной радостью.