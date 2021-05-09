Парад в честь Дня Победы в Севастополе возглавил легендарный танк Т-34

Севастополь, 9 мая. В Севастополе состоялся парад в честь Дня Победы. Вначале был дан «Гудок Победы» — два протяженных, один длинный как дань памяти погибшим героям в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Парадные колонны традиционно прошли по центральной улице Ленина и проспекту Нахимова. Легендарный танк Т-34 в этом году стал единственным образцом боевой техники времен войны. Он прошел по городским улицам уже в четвертый раз, после того как военнослужащие автобронетанковой службы Черноморского флота России поставили его на гусеницы. Также была продемонстрирована отреставрированная техника времен войны на параде в Севастополе.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

После участия в параде знаменитая броневая машина направилась на территорию мемориального комплекса «Сапун-гора», где будет демонстрироваться в рамках статической экспозиции.

«Защитников становится меньше, тем ценней для нас каждый май. Каждая возможность видеть наших ветеранов бесценна. Низкий поклон ветеранам!» — выступил на параде губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

В число прочих участников механизированной колонны вошли современные образцы военной техники, в том числе: танки Т-72Б3 и Т-72Б3М, бронетранспортеры БТР-82А, береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», мобильные береговые комплексы разведки «Монолит» и «Минерал», пусковые установки комплекса ПВО С-400 «Триумф», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», буксируемые гаубицы «Мста-Б» и «Д-30», боевые машины реактивной системы залпового огня «Град-М», автомобили «КамАЗ-63968 «Тайфун», бронемашины «Рысь» и «Тигр».

«Сначала прошли пешие парадные расчеты, где шагали 2000 человек. Среди них военнослужащие Черноморского флота, экипажи кораблей из состава Крымской военно-морской базы, кадеты, военнослужащие истребительного авиационного и зенитно-ракетного полков ВВС и ПВО Южного военного округа. Затем прошел Т-34, за ним — военная техника. Несомненное украшение парада — участие военно-исторических реконструкторов на технике времен войны. Они улыбались, приветствовали людей, исполняли песни военных лет», — передает корреспондент ФАН из Севастополя.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

Позже по инициативе Черноморского флота пройдет акция «Эскадра памяти», в рамках которой более 60 парусных судов во главе с фрегатом «Херсонес» совершат торжественный выход из бухты.