Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
09 мая 12:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:09
Политика
Основатель «Музея Новороссии» высказался об инциденте с флагами во Владивостоке
12:07
Общество
Украинский ученый «сел в лужу» с заявлением о водном провале России в Крыму
12:07
Весь мир
Бездомные захватили легендарный пляж Лос-Анджелеса
12:05
Экономика
Компания Renault опубликовала изображения нового Megane E-Tech Electric
12:05
Общество
Клип на песню «Вечный огонь» сняли сотрудники УФСИН по Рязанской области
12:02
Общество
Эпидемиолог Гинцбург поддержал рекомендации Роспотребнадзора и призвал к вакцинации
12:01
Общество
Парад в честь Дня Победы в Севастополе возглавил легендарный танк Т-34
12:01
Происшествия
Полиция задержала двух человек после смертельной драки в Благовещенске
12:00
Общество
Смольный прокомментировал сбой в работе оборудования дамбы в Петербурге
12:00
Общество
Поэт в солдатской шинели: судьба барда-фронтовика Булата Окуджавы
11:59
Происшествия
Инспекторы поймали компанию беглецов-подростков, устроивших ДТП в Ленобласти
11:56
Шоу-бизнес
Галкин показал архивные фото своего деда, который участвовал в Сталинградской битве
11:56
Общество
Власти Липецка организовали парад Победы для столетнего ветерана ВОВ
11:54
Экономика
Илон Маск случайно обвалил курс Dogecoin
11:54
Общество
Воробьев исключил введение новых ограничений по COVID-19 в Подмосковье
11:53
Происшествия
Полиция Петербурга начала проверку по факту интимной переписки с участием ребенка
11:52
Шоу-бизнес
Волочкову раскритиковали за неуважение к ветеранам из-за поздравления с Днем Победы
11:47
Общество
Подвиг 19-летнего советского солдата Хайло вспомнили в День Победы
11:47
Политика
Бывший депутат ДНР назвал патриотизм неонацистов Украины предательством
11:45
Происшествия
Разбившийся на Камчатке вертолет Ми-2 нуждался в плановом техобслуживании
Все новости

Парад в честь Дня Победы в Севастополе возглавил легендарный танк Т-34

Общество
Парад в честь Дня Победы в Севастополе возглавил легендарный танк Т-34
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Алешина

 

Севастополь, 9 мая. В Севастополе состоялся парад в честь Дня Победы. Вначале был дан «Гудок Победы» — два протяженных, один длинный как дань памяти погибшим героям в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Парадные колонны традиционно прошли по центральной улице Ленина и проспекту Нахимова. Легендарный танк Т-34 в этом году стал единственным образцом боевой техники времен войны. Он прошел по городским улицам уже в четвертый раз, после того как военнослужащие автобронетанковой службы Черноморского флота России поставили его на гусеницы. Также была продемонстрирована отреставрированная техника времен войны на параде в Севастополе.

Парад в честь Дня Победы в Севастополе возглавил легендарный танк Т-34
Федеральное агентство новостей  / Наталья Алешина

После участия в параде знаменитая броневая машина направилась на территорию мемориального комплекса «Сапун-гора», где будет демонстрироваться в рамках статической экспозиции.

«Защитников становится меньше, тем ценней для нас каждый май. Каждая возможность видеть наших ветеранов бесценна. Низкий поклон ветеранам!» — выступил на параде губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Парад в честь Дня Победы в Севастополе возглавил легендарный танк Т-34
Федеральное агентство новостей  / Наталья Алешина

В число прочих участников механизированной колонны вошли современные образцы военной техники, в том числе: танки Т-72Б3 и Т-72Б3М, бронетранспортеры БТР-82А, береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», мобильные береговые комплексы разведки «Монолит» и «Минерал», пусковые установки комплекса ПВО С-400 «Триумф», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», буксируемые гаубицы «Мста-Б» и «Д-30», боевые машины реактивной системы залпового огня «Град-М», автомобили «КамАЗ-63968 «Тайфун», бронемашины «Рысь» и «Тигр».

«Сначала прошли пешие парадные расчеты, где шагали 2000 человек. Среди них военнослужащие Черноморского флота, экипажи кораблей из состава Крымской военно-морской базы, кадеты, военнослужащие истребительного авиационного и зенитно-ракетного полков ВВС и ПВО Южного военного округа. Затем прошел Т-34, за ним — военная техника. Несомненное украшение парада — участие военно-исторических реконструкторов на технике времен войны. Они улыбались, приветствовали людей, исполняли песни военных лет», — передает корреспондент ФАН из Севастополя.

Парад в честь Дня Победы в Севастополе возглавил легендарный танк Т-34
Федеральное агентство новостей  / Наталья Алешина

Позже по инициативе Черноморского флота пройдет акция «Эскадра памяти», в рамках которой более 60 парусных судов во главе с фрегатом «Херсонес» совершат торжественный выход из бухты.

крым севастополь 9 мая парад победы парад в севастополе
Комментировать
Самое популярное
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Общество 246111 7 мая 2021
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Шоу-бизнес 219040 7 мая 2021
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Экономика 152502 7 мая 2021
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Общество 114552 7 мая 2021
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Расширение войск НАТО в Прибалтике может обернуться неожиданными последствиями
Политика 74326 6 мая 2021
Расширение войск НАТО в Прибалтике может обернуться неожиданными последствиями
Все новости / Общество / Парад в честь Дня Победы в Севастополе возглавил легендарный танк Т-34
Рейтинг@Mail.ru