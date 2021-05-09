ФАН выяснил несколько способов, как сделать отдых в Крыму приятнее и проще

С учетом закрытия большинства туристических направлений из-за COVID-19 многие наши соотечественники решили провести летний отдых в Крыму. По прогнозам специалистов, туристический поток на полуостров в этом году может превысить порог в 8 млн человек. В связи с этим забронировать отель, найти подходящую путевку и качественно спланировать свой отдых становится весьма непростой задачей.

Конечно, большая часть всех туристов приезжает в Крым на личном транспорте. Но что делать тем, кто прибыл на полуостров поездом или самолетом, ведь дорога от аэропорта или ж/д вокзала до места отдыха занимает довольно много времени — порой даже больше, чем сам перелет. Поэтому, чтобы избежать неприятных сюрпризов, стоит позаботиться о транспорте заранее.

Туроператоры и крупные отельные комплексы обычно обеспечивают трансфер из аэропорта или любого другого места прибытия, поэтому их мы рассматривать не будем. Другие же могут воспользоваться подсказками, составленными ФАН, которые существенно могут помочь сэкономить деньги и облегчить путь к месту отдыха.

Общественный транспорт

Самым дешевым и простым способом добраться до места назначения будет общественный транспорт. Автобусы от автостанции «Аэропорт» отходят регулярно с 06:00 до 20:00 по популярным направлениям, но есть некоторые ограничения. Например, в Коктебель можно уехать всего три раза в день — в 05:40, 10:55 и 18:40 по местному времени.

Также можно добраться до Симферополя, оттуда с пересадкой попробовать доехать до нужной точки Крыма. В столице республики четыре автостанции, не считая центрального автовокзала, расписание транспорта там более удобное. Но такой способ подойдет далеко не всем. Железнодорожный транспорт со временем тоже планируется подвести к аэропорту, но это будет лишь через некоторое время.

Такси

Хорошей альтернативой может стать заказ такси или услуга междугороднего трансфера. По сути трансфер — это такси, только он ориентирован на междугородние перевозки, потому ощутимо дешевле. По крайней мере, так это выглядит для клиента. Но есть несколько существенных отличий, которые необходимо знать, чтобы не разочароваться и не испортить себе отпуск.

Федеральное агентство новостей / Елена Алексеенкова

Первое, что нужно знать, заказывая машину из трансфера, — ни у одной компании нет собственного парка автомобилей. Все компании выступают посредниками между клиентом и водителем. Когда вы звоните в трансфер и заказываете машину, оператор обрабатывает вашу заявку и передает ее на биржу, с которой водители уже забирают заказы, если их устроит выручка, маршрут, время и возможность взять клиента, например, на обратном пути.

Последнее особенно важно, потому что это влияет сразу на несколько факторов: от этого напрямую зависит стоимость поездки, кроме того, бывают случаи, когда из-за отсутствия обратного потока клиентов водители «зависают» в какой-то определенной зоне. В итоге они, не желая впустую тратить топливо, остаются, допустим, на Южном берегу Крыма либо около аэропорта, фактически замораживая перевозки на некоторое время. Такое происходит редко, но все же случается, поэтому учитывать это тоже нужно.

Следующий важный момент — стоимость поездки. В разных компаниях стоимость услуги значительно отличается. Например, поездка эконом-классом из аэропорта в Феодосию может обойтись вам от 1300 до 2000 рублей. Но нужно понимать: чем ниже стоимость, тем меньше денег достанется в итоге водителю, а значит, ваша заявка на бирже может так и не найти своего исполнителя. Такое нередко случается, когда гости полуострова начинают искать машину сразу после прилета и при этом хотят сэкономить. Именно поэтому бронировать поездку рекомендуется заранее.

Серые таксисты

В экстренных случаях, когда о комфортной поездке из аэропорта или от железнодорожного вокзала заранее не позаботились, можно стать жертвой частного извозчика — таких еще называют «бомбилы». Стоимость их услуг в разы превосходит все мыслимые пределы: в период «застоя», о котором говорилось выше, стоимость поездки в Феодосию может стоить не 2000, а целых 5000 рублей.

пресс-служба аэропорта Симферополь /

«100 баксов до Севастополя»

Рынок междугороднего трансфера в Крыму с момента возращения в Россию сильно изменился. Стоимость поездки для клиента значительно снизилась, а водители стали более дисциплинированными. Чтобы выяснить, как обстояли дела на полуострове раньше, ФАН обратился к одному из владельцев трансферной компании Айдеру Караманову. Он занимается услугами междугороднего трансфера в Крыму уже более десяти лет.

«Сейчас таксисты обеднели. В 2012 году такси из аэропорта в Севастополь стоило 100 баксов. Сейчас это всего 1500 рублей, если эконом брать. Да и с транспортом в последние годы стало значительно лучше», — сообщил корреспонденту ФАН Караманов.

Также он в шутку посетовал на обилие дорожных камер, мол, при Украине были «свои» сотрудники ДПС, с которыми все было оговорено, и можно было за 20 минут доехать из аэропорта в Ялту. Поэтому рынок частных пассажирских перевозок в Крыму стал более умеренным.

Подводя итог, Айдер Караманов посоветовал отдыхающим планировать поездки заранее. По его словам, это дает почти стопроцентную гарантию, что заказ будет выполнен качественно и вовремя, а отдых в Крыму будет легким и незабываемым.

Ранее ФАН сообщал, что у главных символов Крыма начали собираться огромные толпы людей из-за большого наплыва туристов.