Глава Крыма Сергей Аксенов поделился с ФАН фронтовой историей своих предков

Симферополь, 8 мая. Глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал ФАН, как он относится к празднику 9 Мая. По его словам, это священная дата для всего народа и неотъемлемая часть нашей идентичности. Он отметил, что война коснулась всех, поэтому Великая Победа — достояние каждой семьи.

«Можно сказать, это семейная история нашего народа. То, с чем у каждого из нас есть кровная связь. Для меня это семейная история, потому что мои бабушки и дедушки прошли войну. Вся моя семья принимает участие в шествии «Бессмертного полка». Для нас это один из главных праздников; может быть, и самый главный», — сказал глава Крыма.

Кроме того, Сергей Аксенов сообщил, что дед со стороны отца — Николай Петрович Аксенов — воевал в танковых войсках. Среди его наград — орден Отечественной войны, две медали «За отвагу», медали «За взятие Берлина» и «За освобождение Праги».

«Его супруга, моя бабушка Мария Константиновна, служила в авиации, обслуживала авиационное вооружение. У нее несколько медалей, в том числе «За боевые заслуги», «За победу над Германией», а также орден за освобождение Польши. Дед со стороны мамы — Семен Иванович Пелихатый — успел повоевать всего пару месяцев. В 1945 году в ходе Висло-Одерской операции он получил тяжелое ранение — ему оторвало ногу. Деда отправили в военный госпиталь в Уфу, там он встретил мою бабушку Татьяну Сергеевну, которая работала в этом госпитале. Такая фронтовая история любви», — поделился с ФАН Сергей Аксенов.

По его словам, Семен Иванович был награжден орденом Отечественной войны, а на шествие «Бессмертного полка» глава РК выходит с портретами обоих дедушек.

Ранее ФАН рассказывал о памятнике в Симферополе с тревожным названием «Выстрел в спину», который посвящен советским людям, замученным и убитым украинскими националистами. Скромная композиция изображает сцену, в которой женщина удерживает смертельно раненного в спину мужчину.