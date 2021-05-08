ФАН показывает, как из-за действий Украины пересохло еще одно водохранилище Крыма

В Крыму уже несколько лет подряд выпадает количество осадков меньше нормы. Это говорит о том, что полуостров переживает засушливый период, что приводит к истощению его водных ресурсов. Больше всего страдают поверхностные источники, поскольку они высыхают на палящем солнце, передает корреспондент ФАН.

Впрочем, ничего удивительного в этом нет: ученые уже давно знают, что в Крыму каждые пять-семь лет сменяются циклы с водных на засушливые. Поэтому еще в советские времена было решено построить Северо-Крымский канал, который питал регион днепровской водой. Часть ее шла на развитие сельского хозяйства, а другая — в так называемые наливные водохранилища.

Всего в Крыму и Севастополе есть 15 водохранилищ естественного стока, еще восемь раньше находились в системе Северо-Крымского канала. Но в 2014 году Украина перекрыла канал, устроив водную блокаду полуострова — по сути, совершив попытку геноцида местного населения. Примечательно, что западное сообщество, которое якобы борется за права человека во всем мире, не видит в этом ничего, что может нарушать международное право, поэтому и не обращает на эту ситуацию никакого внимания.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Одно из пострадавших водохранилищ из-за водной блокады — Межгорное, которое находится в Сакском районе. Пустеет также и сам Сакский канал, по которому вода самотеком шла в водоем.

Крымский блогер Александр Талызин специально для ФАН пообщался с охранником объекта, который рассказал, как устроена система и должен работать дюкер — напорный участок трубопровода, прокладываемый под руслом реки или канала (в нашем случае — Сакского).

Межгорное водохранилище находится в практически пересохшем состоянии с 2015 года, когда Украина перекрыла Северо-Крымский канал. До этого оно было крупнейшим наливным бассейном в регионе, питало пресной водой Симферопольский и близлежащие районы, а также являлось резервным хранилищем. Его полный объем составляет порядка 50 млн кубометров воды, однако теперь в нем всего около миллиона кубов.

«Посмотрите, что натворила Украина. Это же настоящее преступление против всех жителей Крыма. И после этого они надеются, что мы когда-то захотим вернуться в их состав? Никогда этому не бывать, никогда! Нам от Украины теперь ничего не нужно: ни воды, ни электричества, ни продуктов, потому что она устроила нам полную блокаду. Мы ее пережили лишь благодаря России. Не представляю, что было бы в Крыму, если бы нас не защитили от этих извергов, которые во время Майдана нас, крымчан, пытались запугать и даже убить», — рассказала ФАН местная жительница Ольга Федоровна.

Власти рассматривают варианты реконструкции водохранилища и заполнения его за счет перенаправления трех-четырех рек. Однако, даже по предварительным оценкам, проект дорогостоящий — около 50 млрд рублей. На данный момент ищут альтернативные источники, как можно напоить Крым пресной водой даже в засушливые периоды.

Уже реализованы несколько крупных проектов в этом направлении. Построен ряд крупных водных объектов — это водозабор на реке Бельбек для питания Севастополя; Бештерек-Зуйский водовод под Симферополем будет питать крымскую столицу и ближайшие поселки. Для Ялты вода перебрасывается из водопадов.

Ведутся поиски воды под Азовским морем. Последние испытания дают надежду на нахождение там больших запасов пресной воды.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, как в Крыму решают проблему вододефицита.