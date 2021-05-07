Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
07 мая 23:35
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:21
Политика
Пушков объяснил слова Блинкена о подрывающей мировой порядок политике США
23:20
Происшествия
Индикатор неисправности сработал на летевшем в Москву Airbus 321
23:16
Весь мир
Суд в Гааге приговорил военного преступника Доминика Онгвена к 25 годам тюрьмы
23:00
Общество
Мировые цены бьют рекорды: как отреагировал на подорожание продуктов российский рынок
22:58
Общество
Гинеколог рассказала об основных симптомах вагинизма у женщин
22:53
Весь мир
Сокращение популяции слонов стало главной темой обсуждения правительства Зимбабве
22:52
Политика
Песков прокомментировал возможность проведения саммита Путина и Байдена
22:46
Весь мир
Президент Танзании прибыла в Кению с целью укрепления торгово-экономических связей
22:45
Происшествия
Двое взрослых и двое детей погибли в страшном ДТП в Татарстане
22:42
Весь мир
Американские инвесторы приступили к активному изучению рынка Зимбабве
22:37
Весь мир
Более десяти женщин войдут в новый состав Национальной Ассамблеи ЦАР
22:36
Весь мир
Правительственная армия ЦАР зачистила от боевиков город Бангасу
22:34
Шоу-бизнес
Слушаем Носорожку: муж Нетребко и Туриченко обменялись любезностями после «Маски»
22:33
Весь мир
Избирком ЦАР провел переподготовку сотрудников избирательных участков
22:26
Весь мир
СМИ ЦАР назвали внедрение инноваций ключом к развитию сельского хозяйства страны
22:26
Происшествия
Умер экс-секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев
22:21
Происшествия
Спасатели нашли тело пятого погибшего при пожаре в Мытищах
22:21
Весь мир
Посол Китая в ЦАР рассказал об основных направлениях сотрудничества Пекина и Банги
22:20
Политика
Рэпер Слава КПСС намерен пойти на выборы в Госдуму РФ
22:00
Спорт
УЕФА назначил наказание клубам, покинувшим Суперлигу
Все новости

Экс-депутат Верховной рады рассказал, почему Украина неизбежно движется к распаду

412
Общество
Экс-депутат Верховной рады рассказал, почему Украина неизбежно движется к распаду
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Севастополь, 7 мая. Жители города Харькова застали неизвестных за уничтожением поздравительных плакатов к празднику 9 Мая от одного из украинских политиков.

Инцидент запечатлели проезжающие по Московскому проспекту водители, вандалы попали на камеру. На билбордах были изображены кадры Великой Отечественной войны и сопровождались надписью «За нашу победу».

Бывший депутат Верховной Рады Украины Вадим Колесниченко, который находится сегодня в Севастополе, прокомментировал ФАН случай с уничтожением группой неизвестных поздравительных билбордов в Харькове в канун Дня Победы.

«То, что происходит на Украине, уже давно никого не удивляет — идет тотальная зачистка территорий под украинский нацизм. И не просто под нацизм, а под украинский радикальный нацизм. Он заточен исключительно на себялюбие и на сопротивление всему русскому. Если представить себе, что [на Украине] нет русских, то не будет и украинского национализма», — пояснил бывший нардеп Украины.

Он отметил, что в преддверии празднования 9 Мая во всех подконтрольных Киеву областях будет делаться все возможное, чтобы не дать людям выйти на улицы. Колесниченко предположил, что в ход, помимо уже ставших привычными запугиваний населения со стороны националистов, пойдут и ограничения по COVID-19 и другие сдерживающие меры.

Экс-депутат Верховной рады рассказал, почему Украина неизбежно движется к распаду
Федеральное агентство новостей  / Полина Цыбулько

По мнению Колесниченко, нынешняя власть при поддержке Европы и США полностью повторяет курс предыдущего президента Украины Петра Порошенко, тотально зачищая любую оппозицию.

«Это то же самое, что и с русским языком, — зачищая полностью русский язык и культуру, они почему-то считают, что появится украинский язык и украинская культура. Точно так же и здесь — власть Зеленского почему-то считает, что оставшись одни в политическом поле, они обретут массовую поддержку населения», — добавил он.

В заключение бывший депутат Верховной рады отметил, что в таких условиях Украина неизбежно движется к распаду и самоуничтожению.

Ранее ФАН рассказывал, что бывший премьер Украины Николай Азаров пояснил, как Владимир Путин оказался дальновиднее украинских политиков.

крым националисты харьков 9 мая колесниченко
Комментировать
Самое популярное
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Политика 101242 5 мая 2021
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Шоу-бизнес 79439 7 мая 2021
Блогер Лена Миро назвала диагноз прооперированной Ольги Бузовой
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Общество 49596 5 мая 2021
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Гигинеишвили показал, как выглядит борющийся с раком сын Олега Янковского
Шоу-бизнес 42311 5 мая 2021
Гигинеишвили показал, как выглядит борющийся с раком сын Олега Янковского
Минприроды РФ отреагировало на сообщения об ужесточении правил сбора грибов и ягод
Общество 40634 6 мая 2021
Минприроды РФ отреагировало на сообщения об ужесточении правил сбора грибов и ягод
Все новости / Общество / Экс-депутат Верховной рады рассказал, почему Украина неизбежно движется к распаду
Рейтинг@Mail.ru