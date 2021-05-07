Экс-депутат Верховной рады рассказал, почему Украина неизбежно движется к распаду

Севастополь, 7 мая. Жители города Харькова застали неизвестных за уничтожением поздравительных плакатов к празднику 9 Мая от одного из украинских политиков.

Инцидент запечатлели проезжающие по Московскому проспекту водители, вандалы попали на камеру. На билбордах были изображены кадры Великой Отечественной войны и сопровождались надписью «За нашу победу».



Бывший депутат Верховной Рады Украины Вадим Колесниченко, который находится сегодня в Севастополе, прокомментировал ФАН случай с уничтожением группой неизвестных поздравительных билбордов в Харькове в канун Дня Победы.

«То, что происходит на Украине, уже давно никого не удивляет — идет тотальная зачистка территорий под украинский нацизм. И не просто под нацизм, а под украинский радикальный нацизм. Он заточен исключительно на себялюбие и на сопротивление всему русскому. Если представить себе, что [на Украине] нет русских, то не будет и украинского национализма», — пояснил бывший нардеп Украины.

Он отметил, что в преддверии празднования 9 Мая во всех подконтрольных Киеву областях будет делаться все возможное, чтобы не дать людям выйти на улицы. Колесниченко предположил, что в ход, помимо уже ставших привычными запугиваний населения со стороны националистов, пойдут и ограничения по COVID-19 и другие сдерживающие меры.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

По мнению Колесниченко, нынешняя власть при поддержке Европы и США полностью повторяет курс предыдущего президента Украины Петра Порошенко, тотально зачищая любую оппозицию.

«Это то же самое, что и с русским языком, — зачищая полностью русский язык и культуру, они почему-то считают, что появится украинский язык и украинская культура. Точно так же и здесь — власть Зеленского почему-то считает, что оставшись одни в политическом поле, они обретут массовую поддержку населения», — добавил он.

В заключение бывший депутат Верховной рады отметил, что в таких условиях Украина неизбежно движется к распаду и самоуничтожению.

Ранее ФАН рассказывал, что бывший премьер Украины Николай Азаров пояснил, как Владимир Путин оказался дальновиднее украинских политиков.