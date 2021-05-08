Севастополь в 1944 году и 2021-м: тотальная разруха после ВОВ и преображение в России

Тяжелые и кровопролитные бои за каждый метр Севастополя оставили свой неизгладимый след — город в 1944 году напоминал одни сплошные руины. Из былого белокаменного великолепия остались лишь развалины, которые лишь своими очертаниями напоминали о том, что здесь был город.

«В Севастополе к началу 1940 года было построено более 6000 капитальных домов и строений, из них уцелело чуть более тысячи. В центральной части Севастополя целыми остались лишь семь строений, и каким-то чудом крыши сохранились над девятью домами. А из почти 140-тысячного населения в городе осталось только 3000 человек, это были женщины, дети и старики. Теперь, думаю, может стать более понятно, почему восстановить город из фактически пепла и развалин — это был еще один, на этот раз трудовой, подвиг», — рассказал ФАН историк, экскурсовод Артур Зайлияев.

Федеральное агентство новостей / Евгений Халдей / ТАСС / ФАН

То, что город не подлежит восстановлению, казалось многим. Неоднократно предлагалось начать строить город рядом, даже президент США Рузвельт, посетивший Севастополь в феврале 1945 года, был поражен масштабами разрушений и предположил, что для восстановления потребуется около 50 лет, да и то, если будут помогать союзники.

Федеральное агентство новостей / Евгений Халдей / ТАСС / ФАН

Но жители освобожденного города начали руками разбирать завалы в тот же день, когда Севастополь был освобожден. С энтузиазмом, по-хозяйски, и с большой любовью к месту, за которое было пролито столько крови.

«Сталин, оценив старания людей, приказал включить Севастополь, наряду с Москвой, Ленинградом, Киевом и Минском, в список 10 подлежащих первоочередному восстановлению городов, как наиболее разрушенных во время войны. Камни, землю и пепел свозили, чтобы засыпать огромные воронки от разрывов снарядов, а в здания начали первыми входить саперы», — продолжил рассказ историк.

Федеральное агентство новостей / Евгений Халдей / ТАСС / ФАН

Генеральный план восстановления был разработан московскими архитекторами. А над видом отдельных зданий трудилась коллегия специалистов, всего здесь трудилось около 32 тысяч человек. Все дома строились из белого инкерманского известняка, в едином строгом классическом стиле. Красота восставшего из руин Севастополя впечатляла, архитектурный ансамбль центра в пределах городского кольца объявлен памятником архитектуры местного значения.

Федеральное агентство новостей / Евгений Халдей / ТАСС / ФАН

«Город удалось отстроить своими силами всего лишь за 13 лет. В 1954 году за успехи в восстановлении города его жители были удостоены коллективной награды — ордена Трудового Красного Знамени. А в мае 1965 года Севастополю было присвоено звание города-героя», — резюмировал Артур Зайлияев.

И сегодня город продолжает расцветать и меняться, отреставрировано несколько городских центральных улиц, десятки скверов и парков, оборудовано новое освещение, полив, город постоянно украшают живыми цветами. Потомки чтут память отцов и с гордостью несут достойное звание севастопольцев.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что по городским маршрутам Севастополя начали курсировать троллейбусы с портретами участников Великой Отечественной войны.