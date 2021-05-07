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Украинка узнала подробно боевую биографию отца благодаря движению «Бессмертный полк»

Общество
Украинка узнала подробно боевую биографию отца благодаря движению «Бессмертный полк»
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

В настоящее время идет масштабная работа по наполнению сайта «Бессмертный полк». Изменены формат, правила подачи заявок и их обработка. Над формированием базы работают свыше 100 тысяч волонтеров, историков, операторов горячей линии и модераторов по всей стране. Работают также «Волонтеры Победы» и Юнармия. Крымчане в этом году активно участвуют в проекте, имеющем высокую значимость для освобожденных от фашизма поколений.

Подать заявку могут все, у кого родственники сражались за Великую Победу в 1941–1945 гг. На официальном сайте проекта имеется форма и подробная инструкция по заполнению заявки, а также есть дополнительный ресурс — «Банк памяти», где можно рассказать историю своего героя, отреставрировать фотографию, почитать хроники событий, найти информацию о родных и близких людях — ветеранах, уже имеющихся в базе проекта. Она постоянно пополняется. Если ветеран пока не числится в базе данных, то можно попросить помощи в поиске архивных документов и получении достоверных сведений о воевавших родственниках у историков.

Украинка узнала подробности боевой биографии отца благодаря проекту Бессмертный полк
Pr Scr 2021.polkrf.ru  / 

О правилах проверки достоверности подаваемых заявок ФАН рассказала куратор Республики Крым «ООД «Бессмертный полк России»» Марина Кочнева.

«В первую очередь проверяются анкеты волонтеров. Это должны быть ответственные люди с хорошей репутацией. Что касается проверки заявок на подлинность, то она проходит в несколько этапов. Первой проверяет информацию нейронная сеть. Нередки были случаи, когда под видом ветеранов пытались представить фашистов и их пособников. Это вещь недопустимая в рамках проекта. Затем данные проверяют волонтеры на соответствие формату и достоверности личных данных. Несоответствующие заявки отклоняются или отправляются на доработку заявителю.

При сомнении в каких-либо данных или их несоответствии заявленным информация перенаправляется специалистам — историкам. Они уже используют архивы и корректируют данные, либо заявитель получает отказ в размещении информации. Когда все формальности завершены и списки сформированы, все заявители получают сообщение о времени трансляции в разрезе регионов», — пояснила куратор.

Марина Кочнева добавила, что если выявлена заведомо ложная, провокационная заявка или какие-то неуместные шутки, то такой пользователь блокируется ресурсом и использовать сайт повторно он не сможет.

Так выглядит рабочая панель волонтера
Pr Scr 2021.polkrf.ru  / 

Проект начал работать еще в апреле. За этот период поданы миллионы заявок, и они продолжают поступать. Стоит особо отметить, что охват желающих принять участие в онлайн-шествии Бессмертного полка — вся территория бывшего Советского Союза. Основное количество заявок приходит из России, Украины, Белоруссии. Однако есть и жители стран Прибалтики, Казахстана, Узбекистана и других бывших республик. Память народа и почитание подвигов защитников СССР от фашистской агрессии живет в сердцах людей.

Основным отличием проекта 2021 года является то, что трансляция всего Бессмертного полка пройдет в один день — 9 мая. Это стало возможным в результате доработки проекта. В 2020 году праздничная трансляция проходила вплоть до 16 мая. Кроме того, стало известно, что принято решение продлить прием заявок в онлайн-шествие Бессмертного полка через мини-приложения в социальных сетях «ВКонтакте» (https://vk.com/polk_app) и «Одноклассники» (https://ok.ru/app/polk), а также на ресурсе «Банк Памяти» (https://sber9may.ru) до 12:00 9 мая.

Украинка узнала подробности боевой биографии отца благодаря проекту Бессмертный полк
Pr Scr 2021.polkrf.ru  / 

За время работы проекта многие смогли уточнить информацию о своих героических родственниках в том числе благодаря рассекречиванию части документов. Например, родственники кадрового военного Квартального Тараса Марковича смогли узнать ранее неизвестные сведения о своем герое. Дочь ветерана Тамара Иванова, проживающая сейчас на Украине, поделилась с ФАН своими впечатлениями.

«Мы знали, что отец защищал Крым, но о том, что он командовал разведротой, я не знала. Он был ранен в Крыму и два года находился в концлагере на территории Венгрии. Несмотря на все это, он довоевал до конца и дошел до Берлина. Я счастлива, что смогла узнать подробности его боевой биографии. При жизни отец был немногословен, и мы многого не знали. Также он никогда не хвастался наградами. Меня переполняют эмоции, я буду ждать трансляции «Бессмертного полка», — рассказала она.

Жизнь героев продолжается в памяти поколений. Огромное количество воинов Советской армии и военно-морского флота навсегда останутся молодыми в наших сердцах, потому что отдали свою жизнь за наше будущее, за наше мирное небо, уничтожив фашистскую чуму. Наша задача — всегда помнить об этом и быть достойными их жертвам во имя мира.

Ранее ФАН рассказал о поисковых отрядах Крыма, которые пополняют Книгу памяти новыми именами.

крым 9 мая бессмертный полк
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