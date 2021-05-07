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Людей много как никогда: огромные очереди скопились у главных символов Крыма

Общество
Людей много как никогда: огромные очереди скопились у главных символов Крыма
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

В этом году туристов в Крыму как никогда много, поэтому власти даже сообщили, что, скорее всего, будет побит рекорд по количеству принятых гостей за год — более восьми миллионов. Таких показателей не было ни при СССР, ни при Украине. Уже известно, что курорт с начала года принял почти два миллиона туристов, несмотря на то, что летний сезон, когда людей больше всего, еще не начался, передает корреспондент ФАН.

Безусловно, частично на эту ситуацию повлияло закрытие границ из-за коронавируса, но основные причины роста числа отдыхающих на полуострове — популярность курорта, наличие Крымского моста, уникальная природа и много различных достопримечательностей, которыми славится республика.

Людей много как никогда: на главных достопримечательностях Крыма огромные очереди
Pr Scr youtube.com  / Ukraine

Примечательно, что из-за такого огромного количества туристов на майские выходные на многих экскурсионных объектах уже начали образовываться серьезные очереди из людей, которые либо стоят за покупкой билет, либо чтобы сфотографироваться на видовом месте. Вот, какая ситуация наблюдается в эти дня у касс на канатную дорогу на гору Ай-Петри.

«Сейчас стоит прекрасная погода, выходные дни, а еще совсем скоро мы все будем праздновать 9 Мая. Конечно, такое количество людей удивляет. Мы с мужем всегда ездили в Крым на отдых в начале мая, потому что в это время обычно не было так много людей. Если честно, мы не ожидали увидеть такое количество туристов, как сейчас. Если честно, немного шокирует. Людей много, как будто уже наступило лето», — рассказала корреспонденту ФАН Ольга, жительница Москвы.

Отметим, что самые большие очереди сейчас наблюдаются на канатной дороге, которая ведет на Ай-Петри, возле касс Воронцовского и Ливадийского дворцов, а также в Никитский ботанический сад. Кроме того, на видео выше — спуск к знаменитому Ласточкиному гнезду — очереди на лестнице в обе стороны. Все эти места крайне популярны среди туристов.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, почему Крым встал в автомобильных пробках.

россия туристы крым
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