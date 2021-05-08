Монумент жертвам украинских нацистов УПА напоминает крымчанам о преступлениях Киева

В центре Симферополя, на площади Советской стоит на первый взгляд не самый примечательный памятник. Довольно скромная композиция называется «Выстрел в спину» и изображает сцену, в которой женщина удерживает смертельно раненного в спину мужчину. Этот монумент посвящен советским людям, которые в разные периоды нашей истории были замучены и убиты украинскими националистами.

Его установили в 2007 году, когда еще никто не мог и представить, что кровавый список жертв пособников и почитателей нацизма с Западной Украины вскоре пополнится десятками тысяч убитых людей. Надпись на мемориале гласит: «В память о жертвах советского народа, павших от рук пособников фашистов — вояк ОУН-УПА1 (организация запрещена в России. — Прим. ФАН) и других коллаборационистов».

Уже тогда, в 2007 году, активисты партии «Свобода» (деятельность ВО «Свобода» запрещена в Крыму) яро протестовали против такого памятника. Через несколько дней после его открытия в своей излюбленной манере будущие активисты Евромайдана облили скульптуру импровизированной кровью, придав ей еще большей выразительности.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

Прообразом для создания памятника стала история крымчанки, ветерана Марии Павловны Кравченко, чью судьбу украинский национализм в далекие послевоенные годы разделил на до и после. Впрочем, как и судьбы десятков тысяч наших соотечественников.

Мария Кравченко родилась 23 февраля 1925 года в селе Самбек Ростовской области. В свои 17 лет, солгав о возрасте, она ушла добровольцем на фронт, где героически служила санинструктором медицинской службы. За годы войны хрупкая девушка сумела вынести с поля боя 481 раненого — без малого три стрелковые роты, за что впоследствии была награждена двумя орденами Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За взятие Будапешта».

После войны, уже будучи фельдшером, Кравченко вместе с мужем направляются в город Самбор Львовской области — восстанавливать разрушенную войной страну. Но вместо мирной жизни их ждало большое горе — украинские националисты и бывшие полицаи зверски убили их маленького сына, примотав тело ребенка колючей проволокой к дереву.

В 1975 году семья Кравченко переезжает в Крым, в Симферополь, где и прожила до самой смерти. После распада СССР Мария Павловна вновь сталкивается с украинским национализмом — на этот раз на государственном уровне. После прихода к власти Ющенко и героизации Степана Бандеры и Романа Шухевича она в канун Дня Победы в знак протеста сдает в республиканский военкомат юбилейные украинские награды: орден «За мужнiсть», медали «Захиснику Вiтчизни» и «60 лет освобождения Украины». Спустя несколько дней более 50 крымских ветеранов ­последовали ее примеру.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Щербакова

Стоит напомнить, что, согласно справке о количестве погибших советских граждан от рук бандитов ОУН1 за период 1944–1953 гг., украинскими националистами, бандеровскими боевиками и прочими пособниками нацистов было убито и замучено более 30 000 человек. Из них 15 355 крестьян, 1931 служащий (учителя, врачи и т. д.) и 860 детей и стариков. Также жертвами украинских националистов стали около 4000 крымчан.

Мария Павловна Кравченко умерла в августе 2012 года, не дожив всего полтора года до восстановления исторической справедливости и возвращения Крыма в состав России. Но ей посчастливилось не узнать, что страшный список жертв украинского национализма продолжает расти. Он пополнился десятками тысяч погибших под снарядами ВСУ, погибшими в Доме профсоюзов в Одессе, расстрелянными жителями Мариуполя, пропавшими без вести в подвалах нацбатов простыми русскими людьми.

Но памятник, прототипом которого послужила Мария Павловна, продолжает стоять в центре крымской столицы, ненавязчиво напоминая жителям и гостям полуострова о том, что украинский национализм — это всегда выстрел в спину и невинные жертвы среди мирного населения.

1 Организация запрещена на территории РФ.