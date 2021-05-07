«Победный май» показал портреты настоящих героев ВОВ в Севастополе

Севастополь, 7 мая. Выставка «Победный май» открылась в Севастополе. Непарадные портреты ветеранов — живых, искренних и настоящих — показали волонтеры штаба «Мы вместе — Севастополь». Автор идеи создания выставки — фотограф Юлия Блоцкая.

Она рассказала ФАН, что основная идея выставки — остановить мгновение Дня Победы и позволить зрителям еще раз посмотреть в глаза и лица ветеранов, защищавших нашу страну.

«Фотографии на выставке датируются периодом 2010–2020 годов, многие ветераны, которые смотрят на нас с фотографий, уже покинули нас, но остались с нами, в нашей памяти и памяти родственников. Фотография вообще призвана вызывать эмоции, хотелось, чтобы те фото, которые не вошли в официальные публикации, все-таки были представлены зрителям», — рассказала Юлия Блоцкая.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

На выставке 40 своих работ представили севастопольские фотографы: Василий Батанов, Александр Полегенько, Алексей Павлишак, Константин Михальчевский, Юрий Югансон, Михаил Патлис, Анна Садовникова, Антон Педько, Юлия Блоцкая, Юрий Данилевский, Алина Зорина, Анастасия Финько, Александр Емелькин, Вячеслав Петров, Владимир Демиденко.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

«Здесь на фото запечатлены те, кого уже нет с нами, вот — участница второй обороны Севастополя Шевкие Абибуллаева, в ее доме был создан музей 25-й стрелковой дивизии имени Чапаева, которые героически обороняли город. Теперь, после ее смерти, экспонаты переданы в музей обороны Севастополя, а самой бабе Шуре, как ее ласково звали, скоро будут собирать на памятник. А здесь на фото — она еще живая, машет цветами и счастливая едет впереди парадного расчета (на основном фото. — Прим. ФАН)», — рассказал ФАН посетитель выставки Александр Емелькин.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

На фото выше также запечатлены другие трогательные моменты. Вот два ветерана, стараясь держать равнение, по-военному выпрямляют спины, но на их лицах — улыбки и доброта прожитых лет.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

А вот участница обороны узнала фамилию однополчанина на мемориальной стенке. И будто в продолжение молодые барабанщики браво шагают в строю, и лишь отражаются в лужах после майского ливня их белые перчатки.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Севастополе стартовала акция «Георгиевская ленточка». Волонтеры посоветовали не вплетать ее в волосы и не привязывать к антенне авто, а носить приколотой к лацкану одежды.