Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
06 мая 21:45
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:40
Политика
«По плану или нет»: Пушков заявил, что США проиграли войну в Афганистане
21:37
Политика
Пушков прокомментировали признание Moderna лучшей вакциной от COVID-19
21:30
Общество
Легендарную крымскую АЭС начали огораживать заборами с охраной, чтобы вскоре снести
21:25
Шоу-бизнес
Решетова будет вести шоу с Собчак, которая высмеяла ее при матери Тимати
21:22
Спорт
Третья ракетка мира Медведев проиграл Гарину в четвертьфинале "Мастерса" в Мадриде
21:20
Шоу-бизнес
Харламов предложил кандидатуру Билла Гейтса в качестве нового героя «Холостяка»
21:19
Общество
Жириновский вслед за Линдеманном спел песню «Любимый город»
21:17
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли рассказала, как пережила тяжелую утрату
21:17
Весь мир
Действия боевиков в ЦАР заставили 370 тысяч детей республики покинуть дома
21:13
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце ради съемок согласилась на афрокосички
21:08
Шоу-бизнес
Лепс поздравил с днем рождения младшего сына
21:07
Весь мир
Правительство Конго во главе с премьер-министром ушло в отставку
21:07
Общество
Соловейчик рассказал, почему идея нацизма привлекательна для молодежи
21:03
Шоу-бизнес
Внук 89-летней актрисы Доротенко выгнал ее из собственной квартиры
21:02
Экономика
Мировой рынок сырья может повторить сценарий 2011 года
21:02
Весь мир
Правительство Танзании прекратило авиасообщение с Индией
21:00
Экономика
Экономист рассказал о потенциале России в борьбе за лидерство на водородном рынке
20:59
Экономика
Неожиданного союзника России в борьбе с долларом назвали в Китае
20:58
Происшествия
Водитель мопеда без прав устроил ДТП в Краснодаре
20:57
Шоу-бизнес
Елену Малышеву раскритиковали за комментарий о блокадниках
Все новости
Наверх

Легендарную крымскую АЭС начали огораживать заборами с охраной, чтобы вскоре снести

Общество
Легендарную крымскую АЭС начали огораживать заборами с охраной, чтобы вскоре снести
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Артемина

Щелкино, 6 мая. Республиканские власти начали подготовку к демонтажу недостроенной крымской атомной электростанции, где ранее проходил скандальный фестиваль «КаZантип». Об этом сообщает корреспондент ФАН, побывавший на объекте.

Недавно полностью заброшенную крымскую АЭС начали огораживать и готовить территорию к проведению работ по демонтажу объекта. По словам главы администрации города Щелкино, Минстрой Крыма пока не предоставил точной информации по поводу проведения работ на крымской АЭС, однако она ожидается в самое ближайшее время.

«В ближайшее время будут известны сроки проведения работ, способ демонтажа, какая подрядная организация займется этим — необходимо согласовать ряд мероприятий, в том числе перемещения тяжеловесных машин по дорогам общего пользования. Также ожидается информация о вертикальной планировке территории и дальнейшие перспективы данной площадки», — пояснил глава администрации города Щелкино Владимир Загребельский в комментарии ФАН.

Легендарную крымскую АЭС начали огораживать заборами с охраной, чтобы вскоре снести
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Артемина

Также наш корреспондент выяснил, что, несмотря на высокую популярность данного объекта среди туристов, никаких предложений по благоустройству и реконструкции в другой интересный объект в туристических целях в адрес администрации Щелкино за последние семь лет не поступало.

Напомним, что решение о сносе недостроенной АЭС было принято в связи с опасностью объекта для жителей и гостей полуострова, посещающих эту своеобразную достопримечательность.

Ранее корреспондент ФАН побывал на территории крымской АЭС, чтобы заснять последние дни этого легендарного объекта.

крым аэс щелкино крымская аэс казантип
Комментировать
Самое популярное
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Общество 92322 4 мая 2021
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Политика 81010 4 мая 2021
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Украина 58315 3 мая 2021
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Политика 47885 5 мая 2021
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Общество 39964 5 мая 2021
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Все новости / Общество / Легендарную крымскую АЭС начали огораживать заборами с охраной, чтобы вскоре снести
Рейтинг@Mail.ru