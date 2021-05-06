Легендарную крымскую АЭС начали огораживать заборами с охраной, чтобы вскоре снести

Щелкино, 6 мая. Республиканские власти начали подготовку к демонтажу недостроенной крымской атомной электростанции, где ранее проходил скандальный фестиваль «КаZантип». Об этом сообщает корреспондент ФАН, побывавший на объекте.

Недавно полностью заброшенную крымскую АЭС начали огораживать и готовить территорию к проведению работ по демонтажу объекта. По словам главы администрации города Щелкино, Минстрой Крыма пока не предоставил точной информации по поводу проведения работ на крымской АЭС, однако она ожидается в самое ближайшее время.

«В ближайшее время будут известны сроки проведения работ, способ демонтажа, какая подрядная организация займется этим — необходимо согласовать ряд мероприятий, в том числе перемещения тяжеловесных машин по дорогам общего пользования. Также ожидается информация о вертикальной планировке территории и дальнейшие перспективы данной площадки», — пояснил глава администрации города Щелкино Владимир Загребельский в комментарии ФАН.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Артемина

Также наш корреспондент выяснил, что, несмотря на высокую популярность данного объекта среди туристов, никаких предложений по благоустройству и реконструкции в другой интересный объект в туристических целях в адрес администрации Щелкино за последние семь лет не поступало.

Напомним, что решение о сносе недостроенной АЭС было принято в связи с опасностью объекта для жителей и гостей полуострова, посещающих эту своеобразную достопримечательность.

Ранее корреспондент ФАН побывал на территории крымской АЭС, чтобы заснять последние дни этого легендарного объекта.