Прекрасная и ароматная глициния ― еще одна удивительная достопримечательность Крыма

Восхитительному Крыму всегда есть чем удивить своих жителей и гостей ― тут достопримечательности на любой вкус: исторические, гастрономические, природные, ботанические… Одной из них по праву является нежная глициния, неизбежно притягивающая к себе взгляды и объективы прохожих.

Эпицентр цветения королевы среди лиан находится на ЮБК ― в Ялте, Симеизе, Ливадийском и Воронцовском дворцах. Тут даже бытует присказка: «Кто не видел цветения глицинии, тот не видел весны» ― вот, как на полуострове любят и ценят благоухающую красавицу. Корреспондент ФАН нашел самые красивые из них.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

А в Ялте с 24 по 29 мая даже проходит фестиваль «Дни любования глицинией». В этом году в его рамках проводится фотоконкурс с последующей выставкой на набережной, планируется проведение выставки работ крымских художников, экскурсии и лекции от сотрудников Никитского ботанического сада и концертная программа творческих коллективов города.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Организаторов фестиваля ― «Клуб друзей Ялты» ― несколько лет назад вдохновила японская национальная традиция любования цветами ― ханами. Кстати, в Японии глициния долгое время была символом благородства, так как раньше простым людям было запрещено носить фиолетовый цвет. Сейчас же в странах Азии она означает хрупкость, утонченность и нежность. Любопытно, что на языке цветов глициния означает «прекрасное рождение».

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Цветение сиреневых, лиловых и белых деревьев нередко побуждает к творчеству, как, например, вдохновила на написание стихотворения «У глицинии в плену» Наталью Клемс.

«Там, где тень ажурной линией

Ранней солнечной весной,

Укрывала нас глициния

Пестрой шалью кружевной...»

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Но лиана не только прекрасна, она также может похвастаться своими полезными качествами ― например, во время цветения она выделяет фитонциды, называемые природным антибиотиком. Распространяясь в воздухе, они предотвращают развитие туберкулезной палочки. Так что не одним можжевельником и морским воздухом полезен солнечный Крымский полуостров.

Напомним, ранее ФАН рассказывал о главных достопримечательностях Судака, среди которых целебная можжевеловая роща.