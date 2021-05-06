Бойцов ВОВ, погибших в страшных боях под Севастополем, торжественно предали земле

Севастополь, 6 мая. В Севастополе захоронили останки 277 бойцов, которые нашли при строительстве Бельбекского водозабора. Торжественная церемония прошла на мемориальном кладбище воинов Великой Отечественной войны в поселке Дергачи. С воинскими почестями перезахоронили останки неизвестных бойцов, из которых были установлены имена только девяти человек.

«Все прошло на очень высоком уровне, это было именно захоронение, потому как ранее преданы земле красноармейцы не были. Удалось достоверно установить имя только девяти человек. На захоронение приехали две семьи погибших, им лично были переданы личные вещи солдат», — рассказала ФАН руководитель севастопольского объединения поисковых отрядов «Долг» Марина Гавриленко.

Федеральное агентство новостей / Светлана Волконская

Напомним, во время строительства водозабора на реке Бельбек рабочие случайно наткнулись на захоронение советских воинов — освободителей Севастополя. Сначала было найдено небольшое санитарное захоронение, в нем покоились останки четырех человек.

«Было видно, что их после боя укладывали в ряд. Была какая-то траншея, наверно, выкопана. Останки довольно сильно разбиты. Разбиты черепа. Соответственно, дальше будем смотреть, будем поднимать», — рассказывал журналистам в конце марта командир поискового отряда «Звезда» Валерий Хмель.

Он также добавил, что от солдат в братской могиле остались лишь два самодельных артиллерийских крестика и несколько пуговиц. После первой находки поисковики расширили поле поиска. Останки более 200 человек были подняты поисковиками за год.

Федеральное агентство новостей / Светлана Волконская

«Под Севастополем велись невероятно ожесточенные бои, люди гибли сотнями за каждый метр свободной земли. Если говорить о долине реки Бельбек, то с этой стороны немцы атаковали, а потом русские освобождали Севастополь. Здесь были серьезные укрепления, которые не давали быстро продвигаться, их приходилось штурмовать, отсюда и такое огромное число погибших и такие ужасающие травмы, которые они получали в последнем бою», — добавила Марина Гавриленко.

Хоронить все найденные за год останки на братском кладбище в Дергачах — это большая севастопольская традиция, чаще всего при обнаружении поисковиками останков в других регионах их изучают и тут же перезахоранивают.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что артисты Ансамбля песни и пляски Черноморского флота провели небольшие импровизированные концерты во дворах Севастополя для ветеранов ВОВ и простых горожан.