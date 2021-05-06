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Запланированные на майские праздники в Крыму мероприятия начали отменять

Общество
Запланированные на майские праздники в Крыму мероприятия начали отменять
Пресс-служба Алушта.Green  / 

Симферополь, 6 мая. Запланированные на май зрелищные праздничные мероприятия начали отменять. В Керчи до лучших времен перенесли факельное шествие, имеющее более чем полувековую традицию. В этом году 8 мая в нем должны были принять участие около 15 тысяч человек, однако Роспотребнадзор ограничил допустимое количество до 50 человек, из-за чего власти приняли тяжелое решение о переносе.

Кроме того, в очередной раз перенеслось открытие Митридатских лестниц — пока что на 12 июня, День России. Это решение также связано с санитарно-эпидемиологической ситуацией в Крыму. Отметим, что открытие реконструированных лестниц уже переносили несколько раз по разным причинам. Сейчас работы на лестницах находятся на завершающем этапе.

Перенесен также назначенный ранее на 15 мая фестиваль «Алушта.Green».

«Наш ковчег готов к отплытию, но, к сожалению, старт состоится немного позже. 15 мая фестиваля не будет. Увы, пандемия вносит свои корректировки. Сейчас мы говорим всем вам спасибо за поддержку и готовность к сотворчеству. Мы не прощаемся, фестивалю быть! Ковчег вас дождется, и вместе мы отправимся в наше запланированное путешествие. Просто чуть позднее», — сообщили организаторы фестиваля в официальной группе ВКонтакте.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что соблюдение мер Роспотребнадзора помогло избежать новых вспышек коронавирусной инфекции на полуострове.

крым керчь алушта майские праздники
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