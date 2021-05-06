Девушка по непонятным причинам бросилась под колеса автомобиля в Симферополе

В Симферополе произошло сомнительное ДТП, всколыхнувшее общественность. Девушка выбежала на дорогу и попыталась запрыгнуть на капот автомобиля. За ней бежал молодой человек, он помог ей подняться и, прикрыв курткой, увел на тротуар. Видео с видеорегистратора водителя попало в социальные сети.

В комментариях разгорелось бурное обсуждение: кто-то предполагает, что девушка была под воздействием психотропных веществ, кто-то — что на этот поступок ее толкнула неразделенная любовь, а возможно, это очередной «авторазвод». В одном комментаторы сходятся — девушка явно виновата в подобной ситуации.

«Позорище!» — пишет в Сети Индира Иванова.

«Бабочка на свет летела», — комментирует Евгения Григорьева.

«Разводняк не удался», — считает Андрей Кривохватченко.

ФАН призывает своих читателей быть внимательными на дорогах. Ранее рассказывалось о разъяренном вооруженном мужчине, который напал на водителя в Крыму.