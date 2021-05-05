Разъяренный мужчина напал с пистолетом на водителя в Крыму

Симферополь, 5 мая. Днем 5 мая на трассе Симферополь — Севастополь произошел инцидент: неизвестный мужчина угрожал водителю микроавтобуса пистолетом, произошедшее сняли на видео очевидцы.

Как выяснил ФАН, водитель решил объехать пробку по встречной полосе, а потом снова встроиться в свой ряд. Видимо, нарушителю не понравилось, что ему стали гудеть возмущенные таким поведением водители.

Мужчина выскочил из своей легковушки, начал кричать на водителя микроавтобуса, бить его через окно, а позже достал оружие и начал угрожать, что-то выкрикивая. Правоохранители уже занялись проверкой этого инцидента.

Ранее ФАН публиковал видео момента смертельного ДТП в Крыму с участием скорой помощи.