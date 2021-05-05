Пока без опреснителей: как в Крыму решают проблему вододефицита

Одна из самых обсуждаемых тем в Крыму — будут ли построены опреснительные установки. Ранее глава РК Сергей Аксенов неоднократно говорил, что опреснение морской воды — единственный гарантированный вариант водоснабжения полуострова. При этом глава республики еще в конце 2020 года заявлял, что «принято окончательное решение о строительстве опреснительной установки в Ялте и в селе Фрунзе Сакского района для нужд Симферополя».

Однако никаких подвижек в этом вопросе пока нет. Скорее всего, проекты проходят технико-экономическое обоснование. На данный момент известно, что на строительство установки только в Ялте предварительно необходимо порядка трех миллиардов рублей. Нет четкой информации, какие объемы сможет выдавать эта установка, сколько будет всего опреснителей, срок строительства, подорожает ли цена на воду для населения, сообщает корреспондент ФАН.

По оценке некоторых экспертов, за три миллиарда рублей в Ялте можно построить установку, которая будет давать порядка 20 тысяч кубометров воды в сутки. Срок строительства — минимум полтора года, если уже готов проект, в другом случае — три года. При этом во время летнего сезона курортная столица Крыма потребляет порядка 125 тысяч кубометров воды в сутки. Соответственно, один такой опреснитель сможет покрывать лишь 1/6 потребности в воде Ялты.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Ученые уже не раз высказывались по поводу строительства опреснительных установок на полуострове, обращая внимание на то, что в Крыму можно применить множество других технологий, чтобы обеспечить регион необходимым количеством воды: очистка сточных вод (для технических нужд), рациональное использование имеющихся водных ресурсов, ремонт водосетей (в некоторых районах потери достигают 90%), сбор дождевой воды, строительство водохранилищ, высадка лесов и многое другое.

Опреснители же специалисты называют достаточно спорным вариантом решения проблемы, поскольку в Крыму идут циклами водные и засушливые годы, в среднем такой период может длиться около семи лет. За счет строительства дополнительных водохранилищ можно было бы их наполнять в водные годы и использовать в более засушливые, а также построить соединяющие каналы между водохранилищами, чтобы их можно было заполнять за счет переполненных водоемов.

Можно позаимствовать и опыт других стран, которые также когда-то сталкивались с подобной проблемой.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Важно, что все эти моменты тщательно прорабатываются властями, а большинство из вышеперечисленных мер уже реализуется. Одна из основных — ремонт изношенных водосетей, поскольку нет никакого смысла искать способы добычи воды, если трубы, по которым она потом пойдет к пользователям, дырявые.

Примечательно, что и вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин во время общения с журналистами 5 мая в Симферополе заявил, что опреснители — крайний вариант решения проблемы вододефицита. Окончательное решение по этому поводу еще не приняли.

«Мы считаем, что те объемы работ, которые мы выполняем, они на этот год и ближайшие годы проблему снимут. Но нам обязательно нужно заниматься дополнительным поиском воды с учетом развития всех территорий. Поэтому сейчас те мероприятия нам решают задачу, но по перспективам мы отрабатываем несколько вариантов. Сегодня мы обсудили бурение со дна Азовского моря, мы там ищем воду и возможность ее подачи. Смотрим, какие дополнительные водозаборы есть», — сказал Хуснуллин.

mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Кроме того, вице-премьер добавил, что полуостров справится с проблемой без воды из Северо-Крымского канала, то есть без подачи со стороны Украины. Однако он считает несправедливым лишать воды жителей, назвав это геноцидом. С подобными утверждениями невозможно не согласиться.

Отметим, что добывать пресную воду со дна Азовского моря планируют уже в июле 2021 года. В Росгеологии сообщили, что найденные месторождения, предварительно, смогут давать Крыму не менее 500 млн кубометров воды в год, максимум — 1,2 млрд. Однако эти данные еще не совсем точны, поскольку сейчас до сих пор идет изучение этого вопроса.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что блогер снял на видео последствия перекрытия Украиной поставок воды в Крым.