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Блогер снял на видео последствия перекрытия Украиной поставок воды в Крым

Общество
Блогер снял на видео последствия перекрытия Украиной поставок воды в Крым
Федеральное агентство новостей  /  Александр Талызин

Межгорное водохранилище ― самый крупный из наливных искусственных водоемов Крыма. Раньше это был один из основных источников обеспечения водой поселков Грэсовский и Комсомольское, многих районов Симферополя и ряда населенных пунктов, находящихся вдоль трассы Симферополь — Евпатория, передает ФАН.

Перекрытие Украиной Северо-Крымского канала лишило водохранилище основного источника наполнения. Вместо плановых 80 млн куб. м, которые хотели как раз закачать в 2014 году, не поступило ничего. На апрель 2014 года объем воды в нем составлял 25,57 млн куб. м. Уже к 8 сентября того же года он сократился до 15-16 млн куб. м.

Блогер снял на видео, как выглядит опустевшее Межгорное водохранилище на Западе Крыма
Федеральное агентство новостей  / Александр Талызин

Несмотря на большой объем водного бассейна, воды в нем сегодня критически мало. Часть территории поросла травой, видны зачатки деревьев и кустарников. К декабрю 2020 года там осталось всего 1,2 млн кубометров воды.    

Также пустует и Сакский канал, по которому вода самотеком шла в Межгорное водохранилище, даже несмотря на уклоны и вроде бы подъем вверх.

Данное видео в начале мая снял крымский блогер Александр Талызин и показал, как сегодня выглядят Сакский канал и Межгорное водохранилище.

«Воды в Межгорном водохранилище стало еще меньше, чем год назад. Впрочем, это неудивительно, так как пополнялось оно из Северо-Крымского канала», — с горечью отмечает автор.

Ранее ФАН рассказывал, как власти Крыма решают водную проблему на полуострове. Несмотря на то, что пересыхают некоторые водохранилища, в городах полуострова строят новые водозаборы, бурят скважины, уже ведутся работы по поиску запасов пресной воды под Азовским морем ― последние предварительные исследования показали, что пресная вода под морем есть, что дает крымчанам большие надежды на стабилизацию ситуации.

Подобными проектами сегодня Крым доказывает, что подлости со стороны Украины хоть и создают некоторые трудности, но они временные и решаемые, причем с большей выгодой для республики.

крым вода межгорное водохранилище
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