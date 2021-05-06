Более 5000 жителей Крыма будут участвовать в онлайн-акции «Бессмертный полк»

Симферополь, 6 мая. Традиционное шествие родных и близких участников Великой Отечественной войны в этом году 9 мая пройдет в онлайн-режиме. Чуть более чем за десять дней для участия в акции зарегистрировались 5107 крымчан.

Как говорят организаторы акции, онлайн-трансляции пройдут в один день ― 9 мая. Для каждого региона сетку общей трансляции разделят с учетом местного времени.

«Чтобы в каждом субъекте России люди смогли увидеть своих родных и близких, защищавших Родину на фронтах Великой Отечественной войны и ковавших Победу в тылу», — сообщили организаторы.

Трансляции будут вестись на местных телеканалах, на городских экранах и в соцсетях. Присоединиться к акции можно до 7 мая: нужно зайти на сайт «Бессмертный полк онлайн» по ссылке https://2021.polkrf.ru/, заполнить все пункты, перейдя по кнопке «Принять участие».

Ранее ФАН рассказывал историю крымчанки, которая подростком ходила на работу ночью в трескучий мороз за несколько километров от дома — ради того, чтобы накормить себя и семью.