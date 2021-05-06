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ФАН впервые публикует фильм о жизни Крыма в период немецкой оккупации в 1941–1944 гг.

Общество
ФАН впервые публикует фильм о жизни Крыма в период немецкой оккупации в 1941–1944 гг.
wikipedia.org  /  Сергей Струнников

В Крыму состоялся премьерный показ документального фильма «Долина и ее дети», посвященного партизанскому движению в Симферопольском районе в период Великой Отечественной войны. Администрация Добровского сельского поселения, по заказу которой был снят данный проект, поделилась с ФАН копией фильма в канун празднования Дня Победы.

Кинолента снята на основе воспоминаний ветеранов партизанского движения и людей, переживших немецкую оккупацию Крыма в те страшные годы. К сожалению, с каждым годом этих людей все меньше. Но тем ценней опыт уходящего поколения для потомков. Особенно в условиях, когда подвиг нашего народа стараются предать забвению и очернить память предков.

Как рассказала корреспонденту ФАН режиссер фильма Екатерина Громова, авторы стремились запечатлеть именно живые свидетельства тех страшных и героических событий.

«Здесь живая память. Не документальная, а живая. Мы хотели ее зафиксировать — тех людей, с их архивными семейными фотографиями, записи, дневники. Живую память хотели зафиксировать», — пояснила режиссер.

Картина рассказывает о зверствах оккупантов на территории Крымского полуострова, героизме его защитников и невыносимых трудностях, через которые им пришлось пройти на пути к долгожданной победе. Рассказы ветеранов будоражат воображение, заставляя переосмыслить и заново оценить нашу действительность, в которой все мы сегодня живем.

Премьера фильма планировалась на 2020 год, однако из-за ограничений на массовые мероприятия ее пришлось перенести на весну 2021 года.

крым день победы партизаны
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