Хуснуллин рассказал, доволен ли он темпами строительства объектов ФЦП в Севастополе

Вице-премьер правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин посетил Севастополь с рабочим визитом, где встретился с губернатором города Михаилом Развожаевым, а также проинспектировал ход работ на ряде строительных объектов ФЦП. В частности он посетил последний этап строительства трассы «Таврида» и осмотрел территорию, где возводится медицинский центр, передает корреспондент ФАН.

По его словам, работа везде развернута, но кое-где есть отставания, однако по объективным причинам. Речь идет о строящемся медицинском центре, где был старый некачественный проект, который приводил к серьезному удорожанию.

Пресс-служба правительства Севастополя /

«Пришлось потратить время на перепроектирование, убрали излишние требования, связанные с фундаментами. Убрав эти все требования, удешевили почти на миллиард рублей проекты и сейчас поставлена задача ускоряться, ускоряться, и как можно быстрее строить медицинский центр», — заявил Хуснуллин во время общения с журналистами.

Вместе с тем он отметил, что в целом ход работы его удовлетворяет, а где есть недовольство, там дали соответствующие поручения всем: строителям, проектировщикам, заказчикам. Также вице-премьер сказал, что в этом году работы на стройках развернуты намного лучше, чем это было в прошлом году.

Пресс-служба правительства Севастополя /

Известно, что Марат Хуснуллин прибыл в республику для проверки исполнения ФЦП в Крыму и Севастополе, а также, предположительно, обсуждения вопроса водоснабжения. При этом вице-премьер уже сообщил, что под Азовским морем два судна сейчас ведут разведку пресной воды, а первые скважины намерены пробурить уже в июле. Завтра он планирует посетить объекты строительства в Республике Крым и встретиться с главой РК Сергеем Аксеновым.

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