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Услугу «Трезвая няня» начали предлагать туристам в Крыму

Общество
Услугу «Трезвая няня» начали предлагать туристам в Крыму
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Феодосия, 5  мая. В крымском Коктебеле появились необычные рекламные объявления. Авторы предлагают услуги «трезвой няни» в стране коньяков. Необычный креатив на грани фола привлек внимание не только жителей поселка, но и туристов, которые поделились снимками в соцсетях. 

Объявление, как выяснилось, встречается в Коктебеле уже не первый год и очень нравится туристам. Как пояснила корреспонденту ФАН няня Наталья Дали, в Коктебеле до недавнего времени было очень сложно найти хорошую няню. Особенно остро эта проблема стояла в курортный сезон, когда в поселок приезжает множество туристов с маленькими детьми.

«Это мы с мужем на пару откреативили. Идея возникла, потому что в летний период в Коктебеле теряется много детей. Летом сюда приезжает много туристов, все хотят погулять. Я сама — многодетная мать, я хорошо понимаю их. Но сейчас мои дети подросли, тогда я подумала: если я не гуляю, почему бы молодежи не помочь? Все счастливы!» — пояснила Наталья.

По ее словам, необычный формат рекламы пользуется спросом и привлекает клиентов. Особенно туристы любят фотографировать такие объявления смеха ради, что, разумеется, способствует рекламе.

Ранее ФАН рассказывал об уникальном винодельческом заводе «Коктебель», где создают напиток богов уже не одно поколение виноградарей.

дети крым коктебель
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