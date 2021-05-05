Услугу «Трезвая няня» начали предлагать туристам в Крыму

Феодосия, 5 мая. В крымском Коктебеле появились необычные рекламные объявления. Авторы предлагают услуги «трезвой няни» в стране коньяков. Необычный креатив на грани фола привлек внимание не только жителей поселка, но и туристов, которые поделились снимками в соцсетях.

Объявление, как выяснилось, встречается в Коктебеле уже не первый год и очень нравится туристам. Как пояснила корреспонденту ФАН няня Наталья Дали, в Коктебеле до недавнего времени было очень сложно найти хорошую няню. Особенно остро эта проблема стояла в курортный сезон, когда в поселок приезжает множество туристов с маленькими детьми.

«Это мы с мужем на пару откреативили. Идея возникла, потому что в летний период в Коктебеле теряется много детей. Летом сюда приезжает много туристов, все хотят погулять. Я сама — многодетная мать, я хорошо понимаю их. Но сейчас мои дети подросли, тогда я подумала: если я не гуляю, почему бы молодежи не помочь? Все счастливы!» — пояснила Наталья.

По ее словам, необычный формат рекламы пользуется спросом и привлекает клиентов. Особенно туристы любят фотографировать такие объявления смеха ради, что, разумеется, способствует рекламе.

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