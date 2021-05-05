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Отельеры рассказали, где еще можно найти места для отдыха в Крыму этим летом

Общество
Отельеры рассказали, где еще можно найти места для отдыха в Крыму этим летом
ТАСС  /  Лев Федосеев


В Крыму начинают фильтровать бронирование номеров в гостиницах и отелях на лето. Многие объекты размещения на ЮБК и в Севастополе уже заполнены, повышен спрос и на бронирование гостиниц на западе и востоке Крыма.

Корреспондент ФАН связался с администраторами популярных гостиниц и выяснил, можно ли еще приехать в Крым летом и не остаться без крыши над головой. В одном из респектабельных отелей Евпатории ответили, что на лето осталось около 20% свободного номерного фонда. В основном свободными остаются даты на июнь и последние недели августа.

«Мы вынуждены отсеивать желающих разместиться у нас туристов, которые планируют отдых короче, чем на трое суток. Удлиняем срок подтверждения бронирования, выбирая из предложений. На один номер в июле у нас было от трех до пяти желающих. Выбирали тех, кто приезжает на более длительное время, также отдавали предпочтение туристам без детей. Тем, кому бронь не подтверждали, рекомендовали обратиться в другие отели города, давали контакты», — рассказали ФАН в администрации отеля.

Отельеры рассказали, где еще можно найти места для отдыха в Крыму этим летом
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Артемина

Там же порекомендовали всем желающим приехать в Крым тщательно отслеживать сайты гостиниц. Часто брони отменяются, и тогда эту информацию выкладывают онлайн. Менеджеры в таких случаях звонят тем, кто желал забронировать отель на эти даты.

Для тех, кто все-таки мечтает побывать в Крыму этим летом, открытым остается рынок посуточной аренды квартир и отдыха в частном секторе.

«Квартиры посуточно сдаются во многих крупных городах, в мелких селах и пгт выбор остается невеликим. У туристов есть возможность забронировать отдых не только в отелях: агентства посуточной недвижимости также всегда могут помочь», — прокомментировал ФАН риелтор Алексей Кравченко.

Гостевые дома тоже еще не забиты: десятки предложений остаются в каждом городе, их легко бронировать через сайты объявлений. Однако в этом случае важно иметь запасной вариант размещения.

«Гостевые дома и мини-гостиницы — это пока темная лошадка рынка недвижимости Крыма. Их официальное количество сложно подсчитать, потому что большинство из них работает нелегально. При выборе рекомендую ознакомиться с отзывами, лично связаться с владельцем и договориться о датах заезда», — добавил специалист рынка недвижимости полуострова.

По данным минкурортов, в Крыму насчитывается около девяти тысяч гостевых домов, из них только две тысячи работают легально. На данный момент разрабатывается легализация малых средств размещения. Она позволит вывести из тени около 140 тысяч номеров разной степени комфортности. Для туристов и власти это — гарантия безопасности отдыхающих, владельцы же таких средств размещения смогут рассчитывать на весь спектр отраслевой поддержки от государства.

Ранее ФАН рассказывал, как туристам экономить на путешествии в Крым.

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