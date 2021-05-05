Что такое «красная горка» и почему именно в этот день в Крыму ожидают свадебный бум



Очередной свадебный бум ожидают в Крыму. На этот раз выбор большинства пар пал на 9 мая. Именно первое воскресенье после Пасхи в народе называют «Красной горкой». Считается, что в этот день весна полностью вступает в свои права — позади строгий христианский пост, а пришедшее тепло уже не сменится внезапными заморозками.

«В «Красную горку» издревле устраивали торжества с песнями, играми и хороводами. В этот день также начиналась пора свадебных торжеств. Известна даже примета: кто в это время женится — вовек не разойдется. Считалось, что заключенные браки получат поддержку свыше, а семьи будут счастливыми», — рассказала ФАН исследователь славянских традиций, преподаватель духовных практик в Севастополе Людмила Лактионова.

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По данным департамента загс республиканского минюста, в поговорку о том, что если сыграть свадьбу в мае, то всю жизнь будешь маяться, на полуострове не верят. Только 7 мая планируют заключить брак 120 пар крымчан, а 8 мая — 96. При этом в обычные дни количество браков в Крыму в среднем составляет около 50 торжеств.

«Мы специально подбирали красивую дату, потому что познакомились мы 20.02.2020. Поэтому и свадьбу хотели сыграть в особенный день. Но наш выбор пал на 9 мая, потому что в нашей семье еще жив дедушка — он ветеран, защитник. Это своеобразный подарок для него», — рассказала ФАН невеста из Феодосии Екатерина Ларина.

Именно на даты между Пасхой и Радоницей, днем поминовения усопших родственников, верующие пары благословляют на брак в христианских храмах. До этого был затяжной пост, во время которого любые торжества не приветствуются.

Ранее ФАН сообщал о том, что Севастополь принарядился к празднику, в городе высадили цветы, зацвели сирень, тюльпаны и нарциссы, а также запустили фонтаны.