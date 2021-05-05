Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
05 мая 07:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:31
Шоу-бизнес
Марина Федункив рассказала, почему боится ботокса
07:29
Политика
Австрийцы напомнили о лицемерии ЕС после введения санкций против России
07:26
Общество
ВОЗ: свыше 93 тысяч человек умерли от COVID-19 за прошедшую неделю в мире
07:26
Общество
Гидрометцентр пообещал до 15 градусов тепла в Москве 5 мая
07:25
Экономика
Курс доллара упал до 74,82 рубля
07:19
Политика
Президент Киргизии Жапаров подписал новую редакцию конституции страны
07:15
Общество
Агроном Воробьев назвал два эффективных способа борьбы с кротами в огороде
07:11
Происшествия
Полиция выясняет личности участников массовой драки в Ленинске-Кузнецком
07:09
Общество
Skoda показала рестайлинговую Fabia 2021 года
07:01
Общество
Менеджер и охранник попали в список самых высокооплачиваемых профессий в Москве
07:00
Общество
Что такое «Красная горка» и почему именно в этот день в Крыму ожидают свадебный бум
06:52
Происшествия
ВСУ произвела артобстрел из 122-миллиметровых пушек по западу Донецка
06:49
Общество
Военный экшен «Девятаев» посмотрели почти 400 тысяч человек за минувший уикенд
06:47
Происшествия
Пожар в садово-дачном товариществе под Самарой уничтожил 14 строений
06:46
Политика
Политолог Ницой заявил о влиянии декоммунизации на уровень жизни украинцев
06:45
Общество
Продажу энергетиков детям предложили запретить на федеральном уровне
06:42
Общество
Культовый советский фильм Климова «Иди и смотри» выйдет в повторный прокат в РФ
06:42
Общество
Убийца чернокожего Джорджа Флойда требует нового справедливого суда
06:39
Общество
Житель Приморья расстрелял домашнего кота из пневматики
06:34
Общество
Аукционный дом Sotheby's впервые примет в качестве оплаты криптовалюту
Все новости

Что такое «Красная горка» и почему именно в этот день в Крыму ожидают свадебный бум

Общество
Что такое «Красная горка» и почему именно в этот день в Крыму ожидают свадебный бум
Свадебное агентство СПб Skazka project  / 


Очередной свадебный бум ожидают в Крыму. На этот раз выбор большинства пар пал на 9 мая. Именно первое воскресенье после Пасхи в народе называют «Красной горкой». Считается, что в этот день весна полностью вступает в свои права — позади строгий христианский пост, а пришедшее тепло уже не сменится внезапными заморозками.

«В «Красную горку» издревле устраивали торжества с песнями, играми и хороводами. В этот день также начиналась пора свадебных торжеств. Известна даже примета: кто в это время женится — вовек не разойдется. Считалось, что заключенные браки получат поддержку свыше, а семьи будут счастливыми», — рассказала ФАН исследователь славянских традиций, преподаватель духовных практик в Севастополе Людмила Лактионова.

Что такое «красная горка» и почему именно в этот день в Крыму ожидают свадебный бум
pixabay.com  / Pexels

По данным департамента загс республиканского минюста, в поговорку о том, что если сыграть свадьбу в мае, то всю жизнь будешь маяться, на полуострове не верят. Только 7 мая планируют заключить брак 120 пар крымчан, а 8 мая — 96. При этом в обычные дни количество браков в Крыму в среднем составляет около 50 торжеств.

«Мы специально подбирали красивую дату, потому что познакомились мы 20.02.2020. Поэтому и свадьбу хотели сыграть в особенный день. Но наш выбор пал на 9 мая, потому что в нашей семье еще жив дедушка — он ветеран, защитник. Это своеобразный подарок для него», — рассказала ФАН невеста из Феодосии Екатерина Ларина.

Именно на даты между Пасхой и Радоницей, днем поминовения усопших родственников, верующие пары благословляют на брак в христианских храмах. До этого был затяжной пост, во время которого любые торжества не приветствуются.

Ранее ФАН сообщал о том, что Севастополь принарядился к празднику, в городе высадили цветы, зацвели сирень, тюльпаны и нарциссы, а также запустили фонтаны.

крым свадьба
Комментировать
Самое популярное
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Происшествия 54888 2 мая 2021
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Политика 46009 2 мая 2021
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Политика 38965 2 мая 2021
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Роспотребнадзор перечислил основные противопоказания к вакцинации от COVID-19
Общество 32806 2 мая 2021
Роспотребнадзор перечислил основные противопоказания к вакцинации от COVID-19
Блогеру удалось запечатлеть «грандиозное событие» во время съемок Северо-Крымского канала
Общество 30708 2 мая 2021
Блогеру удалось запечатлеть «грандиозное событие» во время съемок Северо-Крымского канала
Все новости / Общество / Что такое «Красная горка» и почему именно в этот день в Крыму ожидают свадебный бум
Рейтинг@Mail.ru