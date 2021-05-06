Больная тема для Крыма: почему полуостров встал в автомобильных пробках

Крым на начало мая уже принял более миллиона туристов, всего в этом году республика рассчитывает принять не менее 8 млн гостей. При этом всего около 30-35% российских туристов прибывают в Крым самолетом, остальная часть едет в республику на личном автотранспорте или же поездом.

Во многих городах начали постоянно образовываться серьезные пробки на дорогах. Например, на днях Симферополь столкнулся с восьмибалльными пробками, а в прошлом месяце они достигали и девяти баллов. Местные жители переживают, чтобы с таким наплывом туристов Крым и вовсе не остановился, особенно когда происходят аварии.

Проблема заторов на крымских дорогах связана с тем, что местная инфраструктура и в целом сами улицы городов в силу исторических особенностей еще не готовы к огромному количеству гостей именно на личном транспорте. До 2014 года многие в республику добирались через ее северную часть, причем в основном на поездах или рейсовых автобусах.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

В связи с этим на восточной части полуострова, где находилась ранее паромная переправа, а сейчас — Крымский мост, дорожная инфраструктура была не развита, впрочем, как и на всей территории РК. Однако после воссоединения с Россией все изменилось, поскольку основной транспортный поток пошел со стороны моста.

Для решения проблемы с пробками была построена трасса «Таврида», что существенно разгрузило многие районы Крыма, но из-за того, что большая часть южнобережный городов и поселков еще не подвязаны к этой трассе, а также не везде открыто четырехполосное движение, этот вопрос пока остается открытым. В скором времени ситуация решится, как это произошло в районе Феодосии после запуска движения по «Тавриде», где ранее всегда были километровые пробки.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Власти намерены продлить трассу и сделать дороги, ведущие сразу к нужным районам полуострова. За счет этого людям больше не надо будет проезжать несколько поселков, создавая там пробки, чтобы добраться в необходимое им место. На сегодняшний день самыми загруженными городами Крыма по-прежнему остаются Симферополь, Ялта, Саки и Евпатория.

Еще одна из главных причин, почему в Республике Крым пробки, — нехватка парковок, в том числе вблизи популярных туристических мест. Эта проблема — одна из самых больных для полуострова, потому что фактически все города и поселения устроены так, что там физически нельзя расширить дорожную часть или организовать новые места для автомобилей.

Либо же это максимально затратно: придется сносить дома и целые улицы, где-то разбивать скалы или пытаться строить парковку на месте лесных массивов. Очевидно, такой вариант не подходит для решения этой проблемы. Однако выход есть — перехватывающие парковки, особенно на подъезде к городам; и больше общественного транспорта с кондиционерами и другими удобствами.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Все это уже есть в планах властей, при этом если парк общественного транспорта уже начали обновлять, то к реализации строительства перехватывающих парковок или просто стоянок пока еще не приступили.

Ранее ФАН сообщал, что названы зарубежные направления, открытия которых больше всего ждут российские туристы.