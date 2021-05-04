Крым готов побить все рекорды: отельеры полуострова в шоке от наплыва туристов

В Крыму уже установилась прекрасная погода, однако море еще не прогрелось, чтобы в нем можно было купаться. Несмотря на это, в республику уже приехали сотни тысяч туристов на майские праздники, чтобы насладиться местной природой и полюбоваться главными достопримечательностями.

Местные отельеры уже перестали бронировать номера на лето, потому что свободных мест практически не осталось. Эксперты говорят, что в этом году Крым побьет все рекорды и впервые в истории примет более восьми миллионов туристов за год, а может и больше — около девяти миллионов.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Самое востребованное место среди гостей курорта — Южный берег Крыма. Здесь уже наблюдается загрузка номерного фонда на 70-90%, примерно такая же ситуация происходит и в частном секторе, то есть многие дома и квартиры, предусмотренные под сдачу, тоже уже заняты.

Это заставило активизироваться менее популярные среди туристов районы республики, где обычно людей не так много. Речь идет о западном и восточном побережье Крыма. В разговоре с ФАН Дмитрий, владелец одной из гостиниц в Евпатории, рассказал, что у него сейчас занято около 35 номеров.

«Это почти 65% от всего номерного фонда. В прошлые годы в этот период обычно было занято не больше 10-15 номеров. Летом, конечно, людей больше, однако раньше практически полная загрузка была только в середине июля и длилась она до конца августа. Но это не всегда так — по-разному бывает. В этом же году даже у нас, скажем так — не самом популярном туристическом месте, уже на июнь забронированы почти все номера. Такого за время моей работы еще не было, я даже немного в шоке. Могу сказать, что люди не пожалеют, если выберут не столь популярные места в Крыму для отдыха, как Ялта или Севастополь, потому что турбизнес быстро развивается в регионе, и у нас условия уже не те, что были при Украине», — подчеркнул Дмитрий.

Пресс-служба Минкурортов Крыма /

По его словам, большинство дорог уже отремонтированы, появилось много хороших заведений, где вкусно и недорого можно отведать различные кухни, проводятся оздоровительные процедуры, организовываются новые экскурсионные программы и многое другое.

Западное побережье полуострова, которое можно считать незастроенным, если сравнивать с южным, власти намерены превратить в «крымские Мальдивы» за счет создания, по сути, нового курортного района — туристического кластера. Причем в нем будут учтены все ошибки проектирования в других курортных поселках, где нет места для размещения современной инфраструктуры, побережье в основном закрыто и пройти к нему можно только в определенных местах. Цель — создать качественную конкуренцию турецким и египетским отельным комплексам.

Напомним, ранее ФАН показал невероятно красивые кадры с фестиваля воздушных шаров у Белой скалы в Крыму.