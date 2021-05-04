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Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма

Общество
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Перебравшийся в Крым одессит рассказал корреспонденту ФАН, почему многие жители Украины вполне серьезно и без сомнения думают, что в России складывается чуть ли не режим давления, и они в это безоговорочно верят. По мнению Олега Ланцева, это связано с большей дисциплиной российского общества и эффективной работой государственных органов власти, нежели на Украине.

«После моего приезда в Крым в 2014 году спустя несколько месяцев в междугородних автобусах начали требовать билеты. Не как раньше — дал водителю 50 гривен и поехал куда посчитаешь нужным, а надо пойти на кассу, отстоять очередь, взять билет. Помню, первый раз меня это жутко возмутило: что за произвол такой! Почему нельзя просто взять и поехать, как это делают нормальные люди?!

Только спустя несколько дней пришло понимание: это и есть порядок. Когда все строго по закону. Билет куплен, он прошел через кассу, значит, с него заплатят налоги. Часть денег пойдет на содержание автопарка, зарплату водителю и так далее, а не просто осядет в кармане у водителя и владельца, как это делается на Украине», — рассказывает Олег.

Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Невские Новости  / 

Поразила одессита и сфера медицинского обслуживания, порядки в которой резко отличались от принципов работы украинских врачей.

«Следующее, что меня поразило, было уже на материке: в поликлинике в очереди никто не знает, сколько стоят услуги того или иного врача. В Одессе раньше (до 2014 года. — Прим. ФАН) дать в приемной медсестре пять гривен (считайте 50 рублей) считалось хорошим тоном и уважением к труду человека. В противном случае тебя могли «забыть» вписать или даже не замечать в очереди», — продолжил свой рассказ одессит.

По его словам, на Украине до недавнего времени медицина тоже была бесплатная, но только на бумаге. В действительности любому врачу, перед тем как он станет с тобой разговаривать, необходимо было дать взятку, размер которой повышался соразмерно с ростом уровня профессионализма врача. Допустим, хирургу требовалось несколько сотен. И это только за прием.

«Поймите, когда человек привык, что за деньги можно все, то необходимость соблюдать закон будет восприниматься как притеснение его прав и свобод. Для него многие вещи в России будут казаться дикостью, и он с легкостью поверит во «всевидящее око ФСБ/КГБ и так далее», — добавил Ланцев.

Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Федеральное агентство новостей  / Леонид Андросов

Отдельно мужчина отметил работу правоохранительных органов: по его словам, продажности и коррумпированности блюстителей порядка в конце нулевых на Украине позавидовал бы даже Джордж Оруэлл.

«Полиция — это отдельная история. Я даже одно время, будучи в Москве, специально вызывающе одевался и подходил к постовым, спрашивая, как пройти к такой-то ветке или станции. Когда мне вежливо и спокойно помогали найти нужную дорогу, это вызывало шок.

В Одессе меня бы уже пару раз обыскали на предмет наличности, а то и подбросили чего-то незаконного, чтобы потом срубить денег в отделении. Правоохранителей на Украине воспринимали не иначе, как легальных гопников в погонах, и в вечернее время многие старались перейти на другую сторону улицы — от греха подальше», — поделился впечатлениями собеседник ФАН.

В целом, со слов Ланцева, уровень коррупции в украинском обществе на конец 2013 года достиг такого уровня, что в общественном сознании она перестала быть чем-то порицаемым. Собеседник издания утверждает, что понятие коррупции между простыми людьми вызывало не отторжение и порицание, а зависть, оно стало символом обеспеченности и успеха, ведь чем больше у тебя денег, тем больше ты можешь себе позволить.

Ранее ФАН рассказывал, что Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи.

россия украина одесса русская весна
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