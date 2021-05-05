«Винная дорога Крыма»: какие гастрономические маршруты ждут гостей на полуострове

Развитие сельского туризма является сегодня одним из приоритетных направлений, поскольку люди стремятся получать экологически чистые продукты и товары, а также знать, как их производят.

Когда говорят про агротуризм (сельский или зеленый туризм), еще подразумевают отдых вдали от шумных городов в хорошем экологическом окружении, который может быть только в сельской местности. В Крыму направление агротуризма активно развивается, для него здесь созданы самые лучшие условия: можно выбирать между степными, предгорными, горными и приморскими районами.

Одно из направлений развития агротуризма в Крыму — проект «Винная дорога Крыма». Об этом сообщил ФАН заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Сергей Петелин.

«Это одновременно и винный, и гастрономический маршрут, участникам которого предоставляется уникальная возможность ознакомиться с полным процессом производства винодельческой продукции: выращиванием винограда, его переработкой, брожением сусла, тонкостями винного производства, розливом готовой продукции и, конечно, представлением этой продукции на дегустации. В проекте активно принимают участие виноградарско-винодельческие предприятия Республики Крым и Севастополя, а также предприятия общественного питания и крымские производители сыров, меда и морепродуктов», — отметил собеседник издания.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

В маршрут общей протяженностью 480 км включены четыре тура: «Винная дорога восточного Крыма», «Винная дорога Севастополя» (каждый продолжительностью два дня), «Винная дорога юго-западного Крыма» (три дня) и «Винная дорога Крыма» (пять дней). Они предусматривают посещение виноградников и виноделен с дегустациями, участие в фестивалях вина и сыра, уроки местной кухни, пикники и рыбалки.

«Гастрономический и производственный туризм становится все более популярным и в других районах полуострова на базе сельхозпредприятий: в Черноморском, Раздольненском, Симферопольском, Бахчисарайском, Белогорском районах, — а также в городских округах: Алуште, Ялте Экскурсии и дегустации продукции проходят в хозяйствах, не только занимающихся виноделием, но и сыроварением, аквакультурой, выращиванием эфиромасличных культур. Сегодня есть необходимость в нормативно-правовом регулировании на федеральном уровне мероприятий и программ по поддержке агротуризма, способствующих его развитию в Республике Крым», — отметил заместитель министра сельского хозяйства РК Сергей Петелин.

Пресс-служба АО ПАО «Массандра» /

Ранее депутат Государственной думы РФ от РК Константин Бахарев внес в Госдуму законопроект о сельском туризме, который позволит предпринимателям получать помощь от государства. Он отметил, что эта тема очень важна для Крыма, поскольку в регионе почти половина граждан живет в сельской местности.

«Я часто слышал одни и те же жалобы по поводу того, что они чувствуют себя ущемленными и что сельские территории имеют гораздо меньше возможностей для развития, нежели курортные регионы Крыма. И в какой-то мере это действительно так, потому что инвесторы не спешат вкладываться в развитие сельской инфраструктуры, в том числе туристической, поскольку нет турпотока. Соответственно, нет инфраструктуры — нет и туристов. Получается некий замкнутый круг, и вырваться из него можно только при поддержке со стороны государства. Мы изучили мировой опыт очень многих стран, прежде всего — европейских, где проекты в сфере развития сельского туризма и агротуризма получают прямую господдержку, что позволяет их вывести на определенный уровень, а при сочетании бюджетной поддержки и частной инициативы мы получаем некий синергетический эффект», — сказал он в эфире ток-шоу «На грани».

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Республики Крым /

По его словам, подобного эффекта хотят добиться при реализации данного законопроекта. Им предусмотрено, что те предприниматели, которые уже осуществляют или захотят реализовывать проекты в сфере сельского хозяйства и аграрного туризма, смогут претендовать на грантовую поддержку, бюджетные субсидии и участвовать в программах льготного кредитования наравне с другими сельхозтоваропроизводителями, которые сегодня получают по целому ряду направлений государственную поддержку.

«Вот это финансовое плечо, которое подставит им государство, и создание правовой базы позволит нам дать некий импульс развитию этого направления. Это молодая отрасль, но очень быстроразвивающаяся. Мы хотим догнать остальной мир в этом направлении, ну а где это делать, если не в Крыму? Уж у нас для этого все возможности есть», — заявил Константин Бахарев.

Напомним, ранее Сергей Аксенов заявил о росте турпотока в Крым на 38% по сравнению с докоронавирусным 2019 годом.