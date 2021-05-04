Пока НАТО преследует свои цели, РФ помогает навести порядок в Сирии и ЛДНР

«Россия — сильный миротворец» — такую тему для дискуссии выбрали на заседании Зиновьевского клуба, прошедшем в Севастополе. Оно состоялось в Доме офицеров Черноморского флота. Члены экспертной исследовательской площадки обговорили проблемы формирования справедливого образа РФ в мире, в том числе в контексте последних геополитических событий и предстоящего празднования в России и за рубежом Великой Победы советского народа в ВОВ.

Особую связь между миротворческой миссией страны и местом проведения заседания отметил сокоординатор Зиновьевского клуба Владимир Лепехин. Он рассказал, что Дом Офицеров флота был одним из первых зданий в Севастополе. Сначала это был Никольский монастырь, позже его разобрали, а уже из этих камней возвели новое здание, где и располагается сейчас ДОФ.

«Каждый кирпич здесь стоит за Россию, каждый кирпич помнит, ради чего здесь стояла Россия против всей объединенной Европы. Именно в этом здании в мае 1945 года побывали Рузвельт и Черчилль, вместе с американскими, британскими и советскими матросами они здесь обсуждали именно вопросы мира. Смело могу сказать, что сегодня Россия — это единственный миротворец в мире, и надеюсь, так всегда останется», — сообщил сокоординатор Зиновьевского клуба Владимир Лепехин.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

На заседании отметили, что сегодня страны Запада растеряли миротворческие функции, тогда как Россия помогает навести порядок в Сирии, Южной Осетии, ЛНР, ДНР и на Балканах. В то же время страны НАТО и Запада решают немиротворческие задачи и преследуют свои личные интересы. Именно поэтому члены Зиновьевского клуба предложили не останавливаться на достигнутом, а наращивать потенциал за пределами страны, а также начать активно решать проблемы внутри.

«Нам важно сегодня ответить на вопрос — кто же враг? Пока явного врага нет, обратим внимание на проблемы людей: низкие зарплаты, высокие цены. Лучше рассуждать о том, сколько страна вложила в развитие каждого ее гражданина. Мы предлагаем создать единый инвестиционный банк, такого в стране нет. Он привлечет в нашу страну инвестиции со всего мира, что существенно улучшит жизнь каждого россиянина», — предложил член правления Центра международной торговли БРИКС Максим Борискин.

По итогам заседания члены клуба резюмировали, что наша страна на правильном пути развития, весь фокус внимания стоит направить на решение внутренних проблем и включаться в любые конфликты лишь с миротворческой миссией.

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