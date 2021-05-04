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Уникальная природа, море и вино: пять причин приехать в Крым и влюбиться навсегда

Общество
Уникальная природа, море и вино: пять причин приехать в Крым и влюбиться навсегда
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Республика Крым является уникальным местом, поскольку здесь находится множество исторических объектов, можно познакомиться с различными культурами, в том числе древними, которые когда-то существовали на полуострове. В Крыму представлено обилие достопримечательностей, а летом проходит море фестивалей. При этом ежегодно республику посещают миллионы туристов из разных стран, а в этом году Крым собирается побить все рекорды и принять около восьми миллионов гостей.

ФАН решил подробнее разобраться, почему люди едут во время отпуска в Крым, поговорив с туристами, которые уже не раз оценили отдых на полуострове. Отметим, что в украинские времена этот курорт был исключительно летним, но с возвращением в Россию он постепенно становится круглогодичным. Мы выделили пять общих причин приехать в Крым, которые чаще всего называют туристы.

Пять причин поехать на отдых в Крым

Первая и, наверное, самая главная причина, из-за чего туристы выбирают Республику Крым в качестве места для отдыха, — природа, хвойные леса и мягкий климат, что идеально подходит для оздоровления и профилактики различных болезней, в том числе COVID-19. Неспроста полуостров считался всесоюзной здравницей, и именно здесь массово строились различные санатории и детские летние лагеря.

Вторая причина — теплое, чистое море и разнообразие пляжей. Действительно, в Крыму каждый сможет найти себе кусочек побережья, который ему будет по душе: песчаный, с мелкой галькой или большими валунами, со скалами и гротами, целебной глиной или мелководьем, которое идеально подходит для отдыха с детьми.

Уникальная природа, море и вино: пять причин приехать в Крым и влюбиться навсегда
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Третья причина — любые виды отдыха, которые только можно себе представить. В республике можно покататься не только на гидроциклах или банане, но и на вертолете. Прыгнуть с парашюта и заняться дайвингом, посетить парк львов, где можно близко познакомиться с животными из семейства кошачьих, либо отправиться на катере на незабываемую рыбалку с готовкой улова прямо на судне. В общем, на полуострове есть все как для семейного отдыха, так и для личного.

Четвертая причина — местные продукты и вино, которые радуют качеством. Именно здесь можно попробовать вкуснейшие и наисвежайшие черноморские морепродукты: барабулю, мидии, рапаны. Также в Крыму можно познакомиться с великолепной крымско-татарской кухней и попробовать местную баранину с чебуреками. А ялтинский лук отсюда отдыхающие вывозят килограммами.

Уникальная природа, море и вино: пять причин приехать в Крым и влюбиться навсегда
Федеральное агентство новостей  / Сергей Воробьев

О крымском вине и знаменитых винодельнях каждый как минимум уже слышал. Любой винзавод можно посетить с экскурсией, где предусмотрена дегустация, а также узнать, как производится настоящей напиток богов. Неспроста местные вина ежегодно занимают призовые места на конкурсах, а также признаются лучшими из года в год.

Пятая причина — уникальные достопримечательности и богатая история Крыма. Полуостров был домом многих древних народов, и каждый из них оставил свой характерный след в облике Крыма. В республике можно посетить не только археологические раскопки и музеи, где уже выставлены древние экспонаты, но и наведаться с экскурсией в настоящие дворцы, которые сохранились до наших дней: Ливадийский, Массандровский, Воронцовский и многие другие.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что стали известны победители международного фестиваля в Крыму «Дорога на Ялту».

крым отдых туризм в россии
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