Экологическое ЧП в Севастополе: у берегов Херсонеса разлито дизтопливо

Севастополь, 2 мая. Утром сегодняшнего дня в местных крымских соцсетях распространилась информация о разливе дизельного топлива в море у берегов возле Херсонеса. Речь идет о бухте Карантинной.

Сообщалось, что даже невооруженным глазом видно пятно дизельного топлива в море, поблизости стоит ужасный запах, а в некоторых местах якобы всплыла мертвая мелкая рыба. В некоторых постах даже заявлялось, что пчелы, подлетев к этим местам, замертво падали на землю.

Как выяснил ФАН, после получения данных сообщений на место ЧП выехали представители Севприроднадзора ― инспектор и один из руководителей.

После проведения проверки представители Департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя подтвердили, что в море близ Херсонеса разлито дизтопливо. Сейчас проводятся все необходимые экспертизы.

Ранее ФАН сообщал, что нефтепродукты разлились по участку Финского залива под Выборгом.