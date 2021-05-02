Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
02 мая 12:41
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:38
Интервью
Олеся Судзиловская: Я с большим удовольствием смотрю сериалы
12:32
Армия
Журналисты показали последствия выстрела из АК-12 для американского бронежилета
12:32
Происшествия
Тела еще двух погибших рыбаков нашли в Мурманской области
12:30
Общество
Волонтеры из Новосибирска помогают детям с синдромом Дауна изучать робототехнику
12:29
Общество
Правоохранительные органы не допустили правонарушений на Пасху
12:17
Экономика
Дизайн Niva Legend нового поколения утвердили в АвтоВАЗе
12:16
Общество
Депздрав Москвы опроверг данные о наличии «тайных пациентов» для проверки больниц
12:16
Происшествия
Самолет МЧС привез в Москву семерых пострадавших в крупном ДТП на Ставрополье
12:12
Общество
Собянин обсудил программу «Мой район» на встрече с жителями Москвы
12:12
Общество
Названа причина смерти известного спортивного комментатора Леонида Генусова
12:12
Политика
Тихановская заявила о готовности Италии поддержать «умные санкции» против Белоруссии
12:11
Происшествия
Трое детей пострадали при пожаре в Подмосковье
12:07
Армия
В погранслужбе Киргизии заявили об авиационной ракете рядом с границей Таджикистана
12:06
Украина
Все члены наблюдательного совета «Нафтогаза» ушли в отставку
12:06
Шоу-бизнес
Певица Анне Вески рассказала об отношении эстонцев к Евровидению
12:05
Общество
Количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 152 миллиона
12:05
Происшествия
Водитель Lexus и его пассажирка погибли в ДТП в Хакасии
12:02
Россия
Порядка 9 миллионов граждан РФ уже получили обе дозы вакцины от коронавируса
12:01
Общество
Великолепные виды Крыма: Форосская церковь — 400 метров над уровнем моря
12:00
Экономика
Холдинг Уоррена Баффета наращивает операционную прибыль
Все новости

Великолепные виды Крыма: Форосская церковь — 400 метров над уровнем моря

Общество
Великолепные виды Крыма: Форосская церковь — 400 метров над уровнем моря
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Крым богат на различные достопримечательности, которые можно найти фактически в любой точке республики. В этом нет ничего удивительного, ведь раньше полуостров был домом многих древних народов, и каждый из них оставил свой характерный след в облике Крыма, передает корреспондент ФАН.

В Республике Крым есть и особые религиозные объекты, которые интересны верующим, паломникам да и просто туристам. Одним из таких объектов является Форосская церковь — она на 400 метров возвышается над уровнем моря на Красной скале. Это место всегда привлекает к себе внимание, поскольку оттуда открывается невероятный вид на Южный берег Крыма, а в самой церкви хранятся старинные иконы, в том числе и чудотворные. Тысячи туристов приезжают сюда ежегодно, чтобы увидеть красоту этого места своими глазами.

Великолепные виды Крыма: Форосская церковь — 400 метров над уровнем моря
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

«Это прекрасное место, мы здесь венчались с женой несколько лет назад. Решили вновь сюда заглянуть и посмотреть на эти невероятные виды. Насколько я знаю, у этой церкви очень богатая история, которая начинается в 1892 году. В ней даже бывал со своей семьей император Николай II, то есть это место по-настоящему святое», — отметил в разговоре с корреспондентом ФАН Андрей, турист из Ростова.

Кстати, выше Форосской церкви находятся Байдарские ворота, которые знамениты тем, что на их территории снимали отрывок из фильма «Приключения Буратино». Кроме того, если подняться на сами ворота, то оттуда тоже открывается невероятный вид на ЮБК и саму церковь.

Напомним, ранее ФАН рассказал про топ-10 популярных туристических направлений РФ в рамках действия программы кешбэка.

Великолепные виды Крыма: Форосская церковь — 400 метров над уровнем моря
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

крым церковь достопримечательности форос
Комментировать
Самое популярное
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Армия 111184 30 апреля 2021
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Россия ответит на отключение от SWIFT «финансовой бомбежкой» Запада
Экономика 108585 29 апреля 2021
Россия ответит на отключение от SWIFT «финансовой бомбежкой» Запада
Зеленскому устроили урок хороших манер за выходку с Ватиканом
Политика 39752 29 апреля 2021
Зеленскому устроили урок хороших манер за выходку с Ватиканом
Великая пятница 2021: что вспоминают, правила и суеверия, что нельзя делать 30 апреля
Общество 35760 29 апреля 2021
Великая пятница 2021: что вспоминают, правила и суеверия, что нельзя делать 30 апреля
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Общество 29135 30 апреля 2021
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Все новости / Общество / Великолепные виды Крыма: Форосская церковь — 400 метров над уровнем моря
Рейтинг@Mail.ru