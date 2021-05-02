Великолепные виды Крыма: Форосская церковь — 400 метров над уровнем моря

Крым богат на различные достопримечательности, которые можно найти фактически в любой точке республики. В этом нет ничего удивительного, ведь раньше полуостров был домом многих древних народов, и каждый из них оставил свой характерный след в облике Крыма, передает корреспондент ФАН.

В Республике Крым есть и особые религиозные объекты, которые интересны верующим, паломникам да и просто туристам. Одним из таких объектов является Форосская церковь — она на 400 метров возвышается над уровнем моря на Красной скале. Это место всегда привлекает к себе внимание, поскольку оттуда открывается невероятный вид на Южный берег Крыма, а в самой церкви хранятся старинные иконы, в том числе и чудотворные. Тысячи туристов приезжают сюда ежегодно, чтобы увидеть красоту этого места своими глазами.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

«Это прекрасное место, мы здесь венчались с женой несколько лет назад. Решили вновь сюда заглянуть и посмотреть на эти невероятные виды. Насколько я знаю, у этой церкви очень богатая история, которая начинается в 1892 году. В ней даже бывал со своей семьей император Николай II, то есть это место по-настоящему святое», — отметил в разговоре с корреспондентом ФАН Андрей, турист из Ростова.

Кстати, выше Форосской церкви находятся Байдарские ворота, которые знамениты тем, что на их территории снимали отрывок из фильма «Приключения Буратино». Кроме того, если подняться на сами ворота, то оттуда тоже открывается невероятный вид на ЮБК и саму церковь.

Напомним, ранее ФАН рассказал про топ-10 популярных туристических направлений РФ в рамках действия программы кешбэка.