Прекращение киевскими властями водоснабжения Крыма попадает под определение экологического или гуманитарного геноцида. Об этом заявил украинский политический, государственный деятель и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. Водоснабжение решалось за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые существенно обмелели из-за засухи. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма была введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство России подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, который уже дал свои плоды.

Глава администрации крымской Ялты Янина Павленко сообщила, что город переходит с подачи воды по графику на круглосуточное водоснабжение. Она добавила, что решение принято после оперативно-хозяйственного совещания, на котором выступил врио директора «Водоканала ЮБК» Алексей Григорьев. По ее словам, на сегодняшний день в водохранилищах (Загорское и Счастливенское) накоплено около 16 миллионов кубических метров воды, этот объем позволяет снять ограничения на подачу воды в Ялте.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

В свою очередь Евгений Червоненко раскритиковал действия киевских властей. Украинский политик назвал геноцидом перекрытие Киевом воды для Крыма.

«У нас говорят, что вода в Крым — красная линия для Украины. А мой юрист-международник заканчивал МГУ, но он на Украине живет. Так он говорит, что это все попадает под экологический или гуманитарный геноцид. Вы разве не понимаете, что в один день нам могут обрушить рынок? Если сейчас качнут АЭС в Белоруссии, то мы останемся ни с чем», — сказал политик.

Далее бывший народный депутат Верховной рады заявил, что он в 2005 году организовывал поездку новоизбранного президента Украины Виктора Ющенко, пришедшего во власть после первого Майдана, в Москву. Однако, указал Червоненко, он бы и сегодня мог организовать поездку украинской делегации в столицу России, но этого не хотят нынешние киевские власти.

«Я не знаю, какие слова нужно сказать народу, чтобы он понял, что так больше нельзя. Нужно, чтобы президент услышал. Он не должен слушаться СНБО и его председателя. Потому что люди в погонах над ним уже смеются. Я бы сейчас предложил поехать в Москву. Ну как я могу ехать и о чем-то договариваться, если в это же время здесь выйдет очередной… Нельзя показывать, кто, а то посадят. Вы понимаете, что происходит? Мы — рабы. У нас забирают деньги. Нет никакой рыночной экономики. Рыночная экономика — когда у тебя газ из России и из Европы, когда ты разговариваешь с соседями», — указал он.

ФБА «Экономика сегодня» /

Евгений Червоненко считает, что нынешние киевские власти постепенно разрушают Украину. По его мнению, непрофессиональное правительство добивает и без того хрупкую экономику страны.

«Послушайте, они никто, они на лифте приехали. Все они выживают благодаря грантам. У них нет биографии — хорошей или плохой. Они повышают налоги. У нас сегодня более 50% ВВП находится в тени. Они хотят убить остатки легальной экономики, благодаря которой сегодня еще выплачиваются пенсии. Понимаете, это обезьяны с гранатами. Они мне напоминают обезьяну, которая говорит: «Не понимаю — я умная или красивая», — но, когда зашла в туалет подкрасить губы, три раза упала в обморок от собственной красоты. Они ведут себя как голуби, играющие в шахматы, — прилетели, размели крылами все фигуры, нагадили и улетели рапортовать о своих победах», — резюмировал Евгений Червоненко.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что журналисты составили рейтинг главных туристических направлений России. Лидером списка оказалась Москва.