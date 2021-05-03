Свидетель трагедии 2 мая в Одессе раскрыл факты, разбивающие официальную версию Киева

Семь лет назад, 2 мая 2014 года, в Одессе произошла одна из самых страшных трагедий в истории постсоветской Украины. Сторонниками государственного переворота в стране были цинично застрелены, забиты до смерти или заживо сожжены 48 человек, отказавшихся принять новый политический режим с его идеологией, прямо восходящей к идеологии нацистской Германии. По неофициальным данным, количество жертв трагедии в Доме профсоюзов может быть в разы выше и достигать 100 и более человек.

Многие эксперты считают именно этот день «точкой невозврата», погрузившей Украину в горнило многолетней гражданской войны.

Обстоятельства трагедии до сих пор не расследованы, так как, несмотря на множество фото- и видеоматериалов, действующая украинская власть явно не торопится их выяснять. За основу принята версия, согласно которой забаррикадировавшиеся в Доме профсоюзов одесситы якобы сами подожгли здание, а последующий пожар раздул сквозняк, образовавшийся в холле в результате разрушения двери главного входа.

ТАСС / Андрей Боровский

Все свидетельства, опровергающие и ставящие под сомнение данную версию, попросту игнорируются, а их носители обвиняются либо в работе на иностранную разведку, либо в соучастии массового убийства одесситов.

С одним из таких свидетелей тех страшных событий — экс-главой главного управления государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Владимиром Боделаном — пообщался корреспондент ФАН.

simfmo.rk.gov.ru / Правительство республики Крым

Опальный пожарный

Роль бывшего главы одесского МЧС в событиях 2 мая 2014 года окутана множеством слухов. Одна из самых известных состоит в том, что Боделан находился в сговоре с организаторами массового убийства в Доме профсоюзов, и якобы поэтому лично отдал приказ пожарным командам не выезжать на многочисленные вызовы на Куликовом поле. Версия эта, однако, построена сугубо на косвенных и весьма фрагментированных записях переговоров диспетчера службы пожарной охраны с гражданами, оригиналы которой общественности так и не предоставили.

Сам же пожарный пояснил ФАН, что путаница возникла из-за неверной трактовки ситуации диспетчерами — на момент возгорания внутри Дома профсоюзов вся пожарная служба была переведена на ручное управление высшим командным составом, и решение об отправке экипажа принимали не диспетчеры, а непосредственное руководство, управлявшее действиями пожарных с места событий.

По его словам, такой тип командования был обусловлен перманентной угрозой для жизни и здоровья пожарных расчетов со стороны майдановцев в тех условиях.

«В сознании людей нет разделения между гражданской пожарной службой и военизированной пожарной службой времен СССР. В кодексе гражданской пожарной службы четко говорится о том, что мы имели право принимать участие только в спасении жизни людей вне любых военных действий либо массовых беспорядков. Как можно направить пожарного на минное поле или на передовую, когда идет стрельба с двух сторон? Мы его, грубо говоря, подставляем, нарушая технику безопасности его и так небезопасной работы. Я вам говорю откровенно: если бы хоть одного пожарного застрелили у Дома профсоюзов — это статья. Меня бы на следующий же день арестовали бы, и никто бы меня не отпустил бы», — пояснил Боделан.

ТАСС / Андрей Боровский

Он также добавил, что один пожарный в тот день все же погиб на улице Греческой после захвата первой машины МЧС: мужчина на тот момент уже сменился с поста, и, узнав о захвате экипажа своих сослуживцев, просто решил пройтись туда пешком, узнать, не нужна ли им помощь. В итоге он был застрелен сторонниками Евромайдана.

Стоит отметить, что гипотеза о причастности Боделана к трагедии 2 мая 2014 года крайне активно поддерживается запрещенной в России организацией «Правый сектор»1 и сторонниками государственного переворота на Украине, так как выставляет его соучастником в массовом убийстве и позволяет игнорировать свидетельства бывшего начальника одесских пожарных о тех трагических событиях. Укажем некоторые из них.

«Как правило, при возгораниях температура горения не превышает 1500 градусов. При этом надо понимать, что мы говорим о здании советской постройки, имеющем порядка шести входов и выходов, где центральная широкая лестница — марш — это мрамор, гранит. Там стены не имеют никакого покрытия пластиком, никаких перегородок, это массивные тяжелые строения с тяжелыми деревянными дверьми. Потому говорить о возможном захламлении данного сооружения пластиковыми перегородками мы не можем. Те баррикады, которые там устроили деревянными поддонами и мебелью, и даже якобы генератор, который затащили на первый этаж, все это в совокупности не могло дать такой всплеск температуры, который у нас фиксировали тогда эксперты — более 2000 градусов. Что именно могло дать такую температуру я, как не эксперт, заключения дать не могу. Я могу отталкиваться только от той информации, которую получал на тот момент», — рассказывает собеседник ФАН.

ТАСС / Андрей Боровский

«Группа 2 мая»

Спустя 10 дней после трагедии в Одессе по инициативе председателя Одесской областной государственной администрации Игоря Палицы была создана так называемая «Группа 2 мая», которая занималась ведением расследования случившегося. Однако, по словам Владимира Боделана, «Группа 2 мая» была организована скорее для дезинформации населения и отвода глаз, чем для выяснения истины о случившемся.

Как пояснил собеседник ФАН, в группу, помимо профильных экспертов, включили журналистов и просто рядовых жителей Одессы. Однако некоторое количество профессиональных экспертов целенаправленно вводило группу в заблуждение, и каждый раз выдвигало все новые и все более абсурдные версии того, что же там на самом деле произошло.

«Когда я сказал о том, что всплеск пожара произошел после определенных хлопков, то сказали, что взорвался бак с бензином. Когда я сказал о том, что возгорание произошло резко — за считанные секунды — и люди начали выпрыгивать с третьего этажа во внутреннюю часть двора, и нет объяснимого факта о том, как это могло произойти, — было сказано, что была взломана дверь на входе здания, и, как в доменной печи, образовалась сильная тяга, и она уже потянула огонь. Когда я сказал, что ни с одной, ни с другой стороны не было ни одного целого окна, соответственно, с внутренней части двора это подтверждают все снимки — фото, видео и все остальное — сказали, что ветер дул просто с другой стороны. То есть к каждому моему показанию, которые я давал, приводились новые и новые какие-то объяснения, и они профессионально были внесены в головы общественности и журналистов. А те уже доносили в дальнейшем населению. Знаете, это как игра в «испорченный телефон». И мы пришли в итоге к тому, что мы имеем сейчас, — это был простой рядовой пожар и никто не знает, как оно вообще произошло», — добавил Боделан.

Новостное агентство «Харьков». / Владимир Карпухин

Странные смерти

В беседе с нашим корреспондентом бывший глава одесского МЧС отдельно остановился на ряде фактов, связанных с гибелью людей внутри здания Дома профсоюзов и за его пределами. По его словам, большая часть людей, выпрыгнувших даже с третьего этажа, еще некоторое время после падения оставалась жива. Более того, некоторые даже могли самостоятельно передвигаться. Однако спустя совсем немного времени все они погибли.

«Я лично наблюдал, как этим людям помогали [пожарные]. Некоторые свои ногами шли, только одному из них майдановцы несколько раз палкой по голове ударили — он был без сознания. Остальные [хоть и получили ранения], когда их вытащили за пределы внутреннего двора, они все были живы. Но буквально через пять минут все они оказались мертвы. И у всех один и тот же «синдром». Написали [в отчетах], что они от падения погибли. Но, в принципе, от удушья, в моем понимании, потому что у нас нет случая погибших на пожаре людей, которые получили бы отравление углекислым газом определенной нормы, которая не совместима с жизнью. Ни одного из погибших, у кого содержание CO2 в крови превышало бы 30%», — заявил Владимир Боделан.

Он подчеркнул, что пострадавшие 2 мая одесситы делятся строго на две категории: погибшие на пожаре и выжившие на пожаре. Среди пострадавших нет людей, которые, к примеру, получили бы отравление, или которым было плохо после того, как их спасли с пожара.

«70% людей, которые погибли, у них полное отсутствие CO2 в крови — они умерли сразу же с моментальным каким-то вдохом — без попытки покинуть помещение, без попытки прятаться. У нас есть трупы, которые «сидели» за столами: есть труп, который сидел на корточках под подоконником. Ни один человек не будет сидеть на стуле и ждать, пока он погибнет — он будет куда-то ползти, он будет прятаться. И это не один-два человека, которых можно было бы списать на какой-то там момент. Мы говорим о большом количестве. Мы говорим о том, что вот так вот все погибли одновременно. На пожарах так не гибнут — я уже миллион раз об это говорил», — раскрывает данные Боделан.

ТАСС / Андрей Боровский

Он напомнил, что в первые 12 часов с места трагедии была снята вся охрана и предоставлен свободный доступ всем желающим. В том числе желающим замести следы своих преступлений. По словам собеседника ФАН, эксперты утверждают, что следы определенной группы химических элементов исчезают из тела человека в течение 10–12 часов, что также косвенно подтверждает версию о применении боевых отравляющих веществ.

Боделан отметил, что первая группа судебно-медицинских экспертов все же зафиксировала некоторое количество этих элементов, что вынудило экспертов «Группы 2 мая» снова изменить официальную версию случившегося.

«Уже когда они поняли, что им не удастся уйти от объяснения, от чего же все-таки задохнулись люди, как же так произошло, если в помещении, в котором не было пожара и даже температура не поднималась, у нас есть по три, по четыре трупа, то появились новые объяснения. В ответ на этот вопрос родилась версия, что на стенах этого здания, под штукатуркой, когда строился еще в царские времена этот объект, была нанесена некая мастика, которая при температуре горения простого рядового пожара вскипела, и продукт кипения выделил какой-то там сильнейший ядовитый газ. И вот именно этот газ явился той трагической случайностью, которая убила этих всех людей», — рассказывает собеседник ФАН.

С его слов, ожоги у погибших людей были совершенно уникальные — пострадали только сами люди, но одежда и вещи остались нетронутыми. Боделан уверен, что такие следы мог оставить сильнейший, но кратковременный термальный всплеск, но никак не продолжительное воздействие высоких температур.

«Именно в совокупности всех этих факторов я склоняюсь к версии применения каких-либо запрещенных в наше время фосфорных гранат или чего-то подобного, я не специалист. Я не могу говорить точно об этом, но те заключения, которые я читал, и мнения специалистов, которые я выслушал, дают четкое понимание — это единственная версия, которая объясняет подобную картину произошедшего», — заключил Боделан.

Слова Владимира Боделана полностью совпадают с рассказами целого ряда участников тех трагических событий, кому посчастливилось выжить в тот роковой день. Подробнее об этом мы расскажем в наших следующих материалах.

Ранее ФАН рассказывал, что представитель ООН объяснил бездействие Украины в отношении событий в Одессе.

1 Организация запрещена на территории РФ.